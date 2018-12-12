МОСКВА, 12 дек — ПРАЙМ. Два юридических лица, которые принадлежат туроператору "Жемчужная река", исключены Ростуризмом из Единого федерального реестра туроператоров.

"Исключить из единого федерального реестра туроператоров сведения о следующих туроператорах, осуществляющих туроператорскую деятельность с использованием обозначения "Жемчужная река" и единого сайта в информационно-телекоммуникационной сети интернет: ООО "Тревел Дизайнерс", ООО "Геркулес трэвел", — говорится в приказе главы Ростуризма, которое опубликовано на сайте.

В документе отмечается, что туроператор прекратил деятельность из-за "невозможности исполнения всех обязательств по договорам о реализации туристского продукта". Однако это не освобождает "Жемчужную реку" от обязанности обеспечить туристам оказание услуг по уже заключенным договорам, подчеркивается в приказе.

Ранее сообщалось, что авиакомпания "ИрАэро" приостановила программу полетов в Китай в связи с задолженностью туроператора "Жемчужная река". Позже авиакомпания согласилась за свой счет вывезти из Китая около 1,5 тысяч туристов, купивших путевки туроператора, в том числе более 300 человек должны прибыть в Самару. Первые 373 человека из Татарстана и нескольких близлежащих регионов, ожидавшие вылета с 8 декабря, прилетели в Казань 11 декабря.