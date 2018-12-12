МОСКВА, 12 дек — ПРАЙМ. Генеральным директором французской авиакомпании Air France назначена Анн Ригай (Anne Rigail), говорится в заявлении компании.

"На основании предложения генерального директора Air France-KLM Бенджамина Смита и с согласия совета директоров Air France-KLM, совет директоров Air France, собравшийся 12 декабря 2018 года, назначил генеральным директором Air France Анн Ригай", — говорится в заявлении.

Новый генеральный директор вступит в должность 17 декабря 2018 года.

Ригай начала работу в компании в 1991 году.

Авиакомпания Air France была образована 7 октября 1933 года. Она базируется в международном аэропорту имени Шарля де Голля. В 2004 году Air France объединилась с голландской авиакомпанией KLM. Штаб-квартира объединенной фирмы находится в Париже.