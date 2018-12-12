МОСКВА, 12 дек — ПРАЙМ. Автомобильный рынок России по итогам ноября сохранил четвертое место в европейском первенстве и продолжает демонстрировать рост, сообщает агентство "Автостат", опираясь на данные национальных ассоциаций автопроизводителей Европы.

Лидером по реализации автомобилей в прошлом месяце остается Германия, где было продано 272,674 тысячи машин (-9,9%). По данным агентства, отрицательный результат обусловлен, в том числе, рекордными продажами в ноябре прошлого года. Кроме того, на рыночный спрос продолжает оказывать влияние переход с 1 сентября на новые правила сертификации автомобилей.

Второе место в европейском первенстве заняла Франция с показателем 171,611 тысячи реализованных автомобилей (-4,7%). Далее идет Великобритания, чьи автодилеры реализовали 158,639 тысячи машин (-3%).

"Если же при рассмотрении автомобильного рынка Европы учитывать Россию, то наша страна сохраняет четвертую строчку европейского рейтинга. По предварительным оценкам агентства "Автостат", продажи легковых автомобилей в прошлом месяце составили порядка 157 тысяч единиц (без учета LCV)", — говорится в сообщении.

Замыкает пятерку европейских лидеров Италия с показателем 146,991 тысячи проданных автомобилей, что на 6,3% меньше по сравнению с прошлым годом.