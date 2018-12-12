МОСКВА, 12 дек — ПРАЙМ. Девятый арбитражный апелляционный суд отменил решение нижестоящей инстанции, которая ранее признала гендиректора машиностроительного концерна "Тракторные заводы" (КТЗ) Альберта Бакова, зятя кинорежиссера Никиты Михалкова, банкротом и открыла реализацию его имущества.

Как следует из опубликованной в среду резолютивной части постановления суда, апелляционный суд удовлетворил жалобу Бакова на принятое в сентябре решение арбитражного суда Москвы и заменил процедуру реализации имущества, которой обычно завершается личное банкротство, на начальную процедуру банкротства – реструктуризацию долгов.

Апелляционный суд также принял частичный отказ Бинбанка, заявителя в деле о банкротстве Бакова, от требований к топ-менеджеру КТЗ в размере более 59 миллионов рублей. По требованию на оставшуюся сумму – около 19 миллионов рублей – суд произвел процессуальную замену банка на ООО "Литейное производство". Финансовым управляющим должника утвержден Борис Кладов, реструктуризация введена на полгода.

Решение о банкротстве Бакова столичный арбитраж принял 4 сентября по заявлению Бинбанка. При этом суд не стал вводить реструктуризацию долгов, а сразу открыл процедуру реализации имущества. Суд тогда включил обязательства перед банком в размере 78 миллионов рублей в реестр требований кредиторов Бакова. Из материалов судебных разбирательств следует, что Баков вместе с президентом КТЗ Михаилом Болотиным выступил поручителем по кредиту, предоставленному компании ООО "Агродом". В связи с неисполнением обязательств заемщиком Бинбанк предъявил требования к поручителям, и районный суд в Москве вынес решения о взыскании с Бакова и Болотина по 78 миллионов рублей.

Бинбанк также требовал признать банкротом и Болотина, но в ноябре столичный арбитраж прекратил производство по делу о банкротстве Болотина в связи с утверждением мирового соглашение между банком, должником, "Агродомом" и "Литейным производством". По его условиям, "Литейное производство" обязалось перечислить банку 25 миллионов рублей в течение трех рабочих дней. В случае исполнения этого обязательства Болотин освобождается от своих обязательств перед Бинбанком на оставшуюся сумму в 237 миллионов рублей.

Арбитражный суд Чувашии в ноябре 2017 года по заявлению ВЭБа ввел в КТЗ начальную процедуру банкротства — наблюдение. Суд тогда включил в реестр требований кредиторов КТЗ обязательства перед ВЭБом в размере более 68,5 миллиарда рублей. Глава ВЭБа Игорь Шувалов в августе сообщал, что наблюдательный совет ВЭБа принял решение передать долг КТЗ госкорпорации "Ростех" на рыночных условиях, после чего "Ростех" передаст частному инвестору гражданские активы КТЗ, а военным подразделением будет заниматься самостоятельно.