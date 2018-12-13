МОСКВА, 13 дек — ПРАЙМ. Совет директоров "Аэрофлота" одобрил операционный лизинг 20 самолетов Boeing 737MAX8 для дочернего лоукостера "Победа", сообщает материнская компания.

"Рассмотрены вопросы об определении позиции в крупных сделках аренды (операционного лизинга) ООО "Авиакомпания "Победа" новых воздушных судов Boeing 737MAX8. Зафиксирована положительная позиция ПАО "Аэрофлот" по вопросу о совершении сделок аренды (операционного лизинга) авиакомпанией "Победа" 5-ти самолетов Boeing 737 MAX8 (арендодатель — компания GECAS), а также 15-ти таких машин (арендодатель — компания SMBC Aviation Capital Limited)", — говорится в сообщении.

Предполагаемый срок поставки 5 самолетов — с 1 ноября 2019 года по 1 июня 2020 года, остальных 15 машин — с 1 ноября 2019 года по 1 ноября 2021.

"Победа" базируется в московском аэропорту "Внуково". За 2017 год авиакомпания перевезла 4,6 миллиона пассажиров. Чистая прибыль "Победы" по МСФО за первое полугодие 2018 года упала более чем в 1,5 раза, до 175 миллионов рублей, выручка перевозчика выросла почти в 1,7 раза, до 13,7 миллиарда рублей. Парк "Победы" в июле состоял из 19 Boeing 737-800. К концу 2019 года перевозчик планировал расширить флот до 30 судов.