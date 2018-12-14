НОВОСИБИРСК, 14 дек — ПРАЙМ. Любители активного зимнего отдыха в Сибири заранее бронируют места в отелях и хостелах; наибольшей популярностью традиционно пользуется курорт Шерегеш в Кузбассе, но его активно догоняет Горный Алтай, где пока не так людно и ниже цены.

СИБИРСКИЕ КУРОРТЫ

"Самый популярный зимний курорт в Сибири – это Шерегеш. Как и в прошлые сезоны, сейчас уже сложно забронировать хорошие гостиницы. Только если кто-то отказывается от брони, тогда появляются варианты, и они быстро продаются. В целом, мы не заметили существенной разницы в этом году по сравнению с предыдущим", — рассказал РИА Новости директор популярного центра бронирования Kuzuk.ru Евгений Афанасьев.

Эксперт отметил, что тенденцией последних лет стало то, что люди все меньше едут в Шерегеш именно на новогоднюю ночь, и чаще всего приезжают 2 или 3 января проводить каникулы. Цены на проживание в Шерегеше, по его словам, давно не менялись, а вот на дополнительные услуги, такие как уроки катания с инструктором или канатные дороги, в этом году цены подросли.

"Горный Алтай начинает пользоваться все большей популярностью. Не ажиотаж, но спрос есть. Во-первых, отдых там дешевле, меньше народу, и еще одна из хороших новостей – это то, что на Телецком озере уже второй год работает горнолыжный комплекс "Телецкий", который довольно интересен для любителей горнолыжного отдыха. Также имеет хорошие перспективы "Манжерок", — отметил собеседник.

Иностранцы же, по его словам, все больше приезжают зимой в Сибирь ради эксклюзивного отдыха среди тайги и снега. Например, большой популярностью пользуется туристский район Поднебесные зубья в Кузнецком Алатау на границе Кемеровской области и Хакасии.

ВСЕГДА ЖЕЛАННЫЙ ШЕРЕГЕШ

Горнолыжный курорт "Шерегеш" в одноименном поселке Таштагольского района на юге Кемеровской области традиционно пользуется популярностью у туристов. В этом году аналитическое агентство "Турстат" снова признало комплекс лучшим горнолыжным курортом России. В последнее время Горная Шория, как называют этот район местные жители, ежегодно принимает более 1 миллиона гостей со всей России и зарубежья.

По данным властей Кемеровской области, на территории спортивно-туристического комплекса "Шерегеш" сейчас действуют 220 объектов туристической инфраструктуры: 66 гостиниц (от хостелов до четырехзвездных отелей), 24 горнолыжные трассы, 18 подъемников, 21 пункт проката спортинвентаря, 62 кафе и ресторана, а также три развлекательных центра, крытый каток, теннисный корт и скалодром.

Последние три зимних сезона отели курорта в среднем были загружены на 65%, но в праздники и пиковые месяцы загрузка традиционно достигает 100%. В прошлые новогодние каникулы здесь отдохнули более 100 тысяч человек из городов Сибири, Сочи, Москвы, а также из Германии, Польши, Австрии, Китая, Вьетнама, Южной Кореи.

Турфирмы начинают продавать новогодние путевки в Шерегеш уже в июле, к зиме более половины точно скуплено, сообщили РИА Новости в местной туристической компании "Шория", которая работает с 1995 года и входит в Совет собственников курорта и региональный Совет туркластера.

"Купить туры на Новый год еще есть время и варианты: и дома, и коттеджи. Минимальная стоимость двухместного стандартного номера на эти даты во многих отелях составляет 4,5 тысячи рублей в сутки, коттедж на десять человек с двумя дополнительными местами — 30 тысяч в сутки. И то, и другое еще есть в наличии, можно подобрать", — заверил представитель компании.

По его словам, праздничные программы в отелях и ресторанах у каждого свои, есть тематические и стилизованные вечеринки. Встреть 2019-й в Шерегеше можно в советских традициях, или поучаствовать в гангстерском новом году, для детей приготовили анимационные программы с участием традиционного в Горной Шории персонажа — йети.

"Главное, не создавать иллюзию, что в Шерегеш на Новый год уже не прорваться. Конечно, постараемся подобрать варианты, даже если кто-то надумает к нам приехать прямо накануне праздников. Возможно, не на все даты, но еще есть стандартные номера, семейные и апартаменты", — добавили в турфирме.

Предварительный прогноз погоды на предстоящие каникулы обещает оптимальные условия для любителей горных лыж, сноуборда, экскурсий на снегоходах и просто отдыха на природе. Днем ожидается минус 10-15 градусов и не больше минус 20 по ночам, а снега в Шерегеше достаточно уже сейчас.

АЛТАЙ НОВОГОДНИЙ

Алтайский край ежегодно возглавляет рейтинг самых перспективных направлений зимнего туризма в России. Лидером по праву можно считать город-курорт Белокуриху, где в среднем стоимость суток в двухместном номере гостиницы или санатория начинается от 3 тысяч рублей. Но уже сейчас свободных мест в гостиницах осталось не так много, рассказал РИА Новости представитель администрации города.

По его словам, санатории курорта в первую очередь заинтересованы в продаже лечебных путевок, при этом наиболее популярны "новогодние" даты – бронь по ним уже 90%, стоимость такой путевки варьируется от 30 до 40 тысяч рублей на человека на десять дней.

"Также открыта продажа по коротким путевкам продолжительностью от трех дней и стоимостью от 3,5 тысячи рублей. Популярностью в Белокурихе пользуется аренда домов на большую компанию. К примеру, вместительный обустроенный коттедж с баней, автостоянкой, мангалом стоит в среднем 15 тысяч рублей в сутки", — рассказал собеседник агентства.

Все новогодние праздники будет работать туристический комплекс "Сибирское подворье". Здесь есть каток с прокатом коньков и бубликов, горки и детский городок из снежных и ледяных скульптур, а также горнолыжные трассы, где стоимость карточки на подъемник (ски-пасса) начинается от 3,5 тысячи рублей.

Самое популярное развлечение в новогодние праздники в Горном Алтае (Республика Алтай) – горнолыжный туризм. К услугам туристов популярные горнолыжные комплексы на Телецком озере, на горе Веселая, на горе Тугая, "Бирюзовая Катунь".

Пожалуй, самым экстремальным курортом, известным своим длинным спуском, считается комплекс на Телецком озере. Длина трассы, которая начинается у вершины горы Кокуя и заканчивается у ее подножия, составляет около четырех километров. База, расположенная на горе Тугая, обладает самым крутым спуском среди всех горнолыжных трасс Алтая.

В ХАКАСИИ? НА ИВАНОВСКИЕ ОЗЕРА!

Популярный у любителей активного отдыха сибирский курорт "Ивановские озера", располагающийся в поселке Приисковом на границе Кемеровской области и Хакасии, готов к приему гостей. По словам владельца одного из комплексов "Озер" Валентина Смирнова, в этом году новогодний отдых в течение пяти дней в "полном пакете": катание, сауна, проживание, банкет в новогоднюю ночь — обойдется в 40 тысяч рублей с человека. В остальное время в среднем цены колеблются от 2,5 до 4 тысяч рублей в сутки.

"Мы стараемся держать цены, снижается поток туристов. По сравнению с прошлым годом октябрь — на 40%, ноябрь — на 30%. Не потому что не хотят, хотят и даже очень, денег у людей нет. Цены растут на все. Но мы держимся, выходим из ситуации. Дорожим своим туристом. Тем более что к Новому году все готово и у нас, и погода помогла, снега очень много. Обещают, что и морозы отступят", — надеется собеседник агентства.

Смирнов рассказал, что кроме "своих" туристов из Сибири, Москвы и западных регионов России в Приисковый традиционно едет много немцев, финнов, прибалтов, корейцев. Нередки гости из Японии и Великобритании.

"Это приятно. Казалось бы, у немцев Альпы, сервис, климат мягкий, а нет – едут к нам обратно. Мы тоже стараемся держать сервис, это дело чести. В этом году впервые приезжала группа китайцев. У них был дорогой тур, от нас поехали на Шерегеш (курорт в Кемеровской области — ред.). Тепло расставались, пообещали вернуться и рассказать друзьям о нас", — поделился Смирнов.

БАЙКАЛ ЗАМЕРЗНЕТ – НА ОЛЬХОН!

В январе, феврале и марте иркутские туроператоры предлагают трансфер на самый большой остров озера Байкала — Ольхон. За три дня пребывания на острове туристы увидят все местные достопримечательности, попробуют традиционные русские и бурятские блюда, попарятся в бане и, сделают на память фотографии закованного в лед священного озера.

Испокон веков Ольхон был для коренных жителей Прибайкалья – бурят — сакральным местом. На острове множество археологических памятников: древних городищ, могильников, остатков древних строений. Любителей дикой природы здесь ждут величественные пейзажи, увидеть которые можно сразу после расселения в одной из гостиниц поселка Хужир.

Гости острова также могут отправиться в автомобильное путешествие по льду Байкала на северную оконечность Ольхона – мыс Хобой, где издревле проводятся шаманские обряды. Желающие посетят остров Огой в проливе Малое море. Здесь можно увидеть удивительной красоты ледяные гроты с бесчисленным множеством сосулек, свисающих с потолка. На Огое царит особая атмосфера уединения. Не случайно именно здесь установлена буддистская ступа Просветления.

"В декабре туры на Ольхон единичны, так как Байкал обычно замерзает только во второй половине января, и добраться до острова проблематично. Зато февраль и март очень востребованы. В феврале на Ольхон устремляются потоки туристов из Поднебесной, чтобы встретить там китайский Новый год. В марте преобладает российский турист, так как здесь проходит много спортивных мероприятий, ориентированных на любителей экстрима, а также массовых праздников", — рассказал РИА Новости член правления Сибирской Байкальской Ассоциации Туризма Вадим Копылов.

По его словам зимний приток туристов на Ольхон из года в год достаточно стабилен 25-30 тысяч человек. Средняя стоимость трехдневного пребывания на острове с трансфером из Иркутска и обратно составит около 30 тысяч рублей.