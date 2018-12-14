МОСКВА, 14 дек — ПРАЙМ. В новом 2019 году минимальная розничная цена (МРЦ) бутылки шампанского объемом 0,75 литра может вырасти почти на 25% — до 202 рублей, пишет газета "Известия" со ссылкой на расчеты Ассоциации производителей игристых вин, которые уже направлены в Минфин.

Эксперты Ассоциации пересчитали МРЦ, учтя повысившиеся цены на сырье и рост НДС с нынешних 18% до 20%.

Министерство финансов России прорабатывает этот вопрос, но, пишет издание, окончательное решение пока не принято.

Напомним, что последний раз кабмин фиксировал минимальную стоимость шампанского в 2016 году. Сейчас она составляет 164 рубля за бутылку объемом 0,75 литра.