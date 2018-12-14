МОСКВА, 14 дек — ПРАЙМ. Министерство здравоохранения Российской Федерации начало работу над законопроектом, который увеличивает минимальный возраст продажи алкоголя до 21 года. Об этом на сайте ведомства сообщается в пятницу. Шампанское в России может подорожать на четверть

"Планируемый срок вступления проекта нормативного правового акта в силу январь 2020", — говорится в проекте закона.

"Министерством здравоохранения Российской Федерации на сайте regulation.gov.ru размещено уведомление о разработке законопроекта об увеличении минимального возраста продажи крепкой алкогольной продукции", — отмечается в сообщении ведомства.

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), из-за вредного воздействия алкоголя на организм человека каждый год в во всем мире умирают около 3,3 миллиона человек. Это составляет 5,3% случаев от общего числа смертей.

"Сегодня не вызывает сомнений, что алкоголь — это один из серьезных факторов риска, особенно с учетом его влияния на смертность в трудоспособном возрасте. По данным ВОЗ, более 5% бремени болезней в мире, если оценивать в годах, утраченных в результате инвалидности, связано с чрезмерным употреблением алкоголя", — приводит пресс-служба Минздрава слова министра Вероники Скворцовой.

Предлагаемая мера по повышению возраста продажи алкоголя оценивается международными научными исследованиями как эффективная. Повышенный возраст продажи алкоголя уже предусмотрен рядом государств.