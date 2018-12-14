МОСКВА, 14 дек — ПРАЙМ. Международное рейтинговое агентство Standard&Poors снизило рейтинг O1 Properties до уровня ССС с негативным прогнозом, говорится в материалах агентства.

Также агентство снизило с ССС+ до ССС- рейтинг старших необеспеченных облигаций, эмитированных O1 Properties Finance plc и O1 Properties Finance JSC под гарантии O1 Properties Ltd. Прогноз по ним также негативный.

Standard&Poors считает структуру капитала O1 Properties нестабильной в настоящий момент и, по мнению аналитиков агентства, она продолжит таковой быть в 2019 году в отсутствие положительных сдвигов.

В июле 2018 года кипрская RT&I получила контроль над 70% акций класса A и 58% класса B O1 Properties Ltd. Передача активов осуществлена в рамках урегулирования задолженности O1 Group перед Московским кредитным банком, которая была переуступлена концерну "Россиум", а затем компании RT&I.

O1 Properties является одним из крупнейших владельцев офисов класса А в Москве.