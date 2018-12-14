МОСКВА, 14 дек — ПРАЙМ. Внутренние документы Johnson & Johnson доказывают, что компания знала о периодическом попадании в ее детскую присыпку канцерогенного асбеста, но скрывала эту информацию от регуляторов и общественности. Об этом сообщает Dow Jones со ссылкой на агентство Reuters.

После изучения документов агентство пришло к выводу, что по меньшей мере с 1971 года до начала 2000-х годов при проверках сырого талька и готовых присыпок Johnson & Johnson иногда обнаруживала небольшое количество асбеста. Топ-менеджеры, ученые, доктора и юристы Johnson & Johnson были встревожены этой проблемой и обдумывали пути решения, однако компания так и не сообщила об этом регуляторам или общественности, пишет Reuters.

В прошедшем году состоялось три судебных процесса: истцы обвиняли Johnson & Johnson в том, что ее присыпки на основе талька содержали асбест, который вызывал мезотелиому. По итогам одного из дел суд обязал Johnson & Johnson выплатить 4,69 млрд долларов в качестве компенсации ущерба.

"Любые предположения о том, что компания знала и скрывала информацию об опасности этого талька, ложны", – написал Reuters Эрни Невитц, вице-президент J&J по международным отношениям со СМИ. Тысячи независимых тестов доказывают, что используемый компанией тальк не содержит асбеста и не ведет к раку, заявил он Reuters.

Акции компании отреагировали на сообщение Reuters падением на 9,6% до 133,62 доллара. Согласно FactSet, это их самое ощутимое падение с марта 2000 года. Тогда бумаги J&J подешевели почти на 11%.