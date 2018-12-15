МОСКВА, 15 дек — ПРАЙМ. Россиян перед Новым годом может ожидать дефицит алкоголя. Все дело в том, что компании, занимающиеся импортом алкогольной продукции, испытывают недостаток акцизных марок.

Как пишут "Ведомости", в этой связи бизнес не может поставить спиртное в необходимом количестве.

По словам главы Союза импортеров алкогольной продукции Валерия Филатова, это связано с учреждением обновленных образцов акцизных марок. Ожижается, что алкоголь перейдет на помарочный учет со следующего года. При этом сроки ввода новых марок неоднократно переносились.

Отмечается, что Центральная акцизная таможня пока не принимала заявления от импортеров на обновленный вариант марок. Примечательно, что прием заявлений на марки старого образца прекратился еще с октября.