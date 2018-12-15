ПЕТРОЗАВОДСК, 15 дек – ПРАЙМ. Глава Минприроды РФ Дмитрий Кобылкин считает, в стране может наступить дефицит алмазов.

"Алмазы в России в будущем будут находиться в зоне дефицита. Таких уникальных месторождений, как "Мир" все меньше", — отметил он.

Министр подчеркнул, что при этом у Карелии как региона большой потенциал в деле добычи алмазов.

Сейчас ведется изыскание на алмазы на Зареченской-Соколоозерской площади. Финансирование этих работ составляет 171 млн рублей. Кроме того, с 2020 года начнутся поисковые работы в пределах Сортавальской площади.

По прогнозам ученых, добыча алмазов в стране может упасТь в три раза в том случае, если к 2037 году геологоразведка не сможет обнаружить новые месторождения. Сейчас объем добычи этих драгоценных камней в РФ оценивается в 350 млрд рублей в год.