ПЕКИН, 15 дек — ПРАЙМ. Очередной рейс с застрявшими на китайском острове Хайнань российскими туристами в субботу готовится к вылету из города Санья в Москву, на него зарегистрированы 319 человек, сообщил РИА Новости атташе генконсульства Григорий Колышкин.

"К вылету готовится рейс Санья-Москва, люди приехали, сейчас они проходят регистрацию", — сказал Колышкин. Дипломат отметил, что рейс осуществляет авиакомпания Azur Air, "самолет рассчитан на 336 человек, по регистрации прошло на 17 человек меньше, и, по информации на данный момент, этим рейсом вылетят 319 человек".

Он пояснил, что рейсы, которыми российские граждане возвращаются на родину, организует ассоциация "Турпомощь". "Самолеты прилетают на Хайнань абсолютно пустыми и улетают заполненные российскими гражданами, как я понимаю, "Турпомошь" оплатила услуги других авиакомпаний, чтобы они сюда в аварийном порядке пригоняли самолеты и наши граждане могли улететь на родину", — отметил Колышкин.

Он также добавил, что еще один самолет с застрявшими на китайском острове российскими туристами может улететь в воскресенье, отправка другого ожидается на следующей неделе.

Ранее авиакомпания "ИрАэро" приостановила программу полетов в Китай в связи с задолженностью туроператора "Жемчужная река". Позже авиакомпания согласилась за свой счет вывезти из Китая около 1,5 тысячи туристов, купивших путевки туроператора. Ростуризм 12 декабря исключил два юридических лица, принадлежащих туроператору "Жемчужная река", из Единого федерального реестра туроператоров.

Директор ассоциации "Турпомощь" Александр Осауленко сообщил РИА Новости, что после того как авиакомпания "ИрАэро" объявила, что в пятницу совершает последний рейс Хайкоу-Москва по вывозу российских туристов, застрявших на китайском острове Хайнань, прямая ответственность по организации эвакуационных рейсов с целью возвращения россиян на родину ложится на "Турпомощь". По его словам, по линии ассоциации "Турпомощь" в субботу должен вылететь рейс авиакомпании Azur Air, в воскресенье планируется рейс авиакомпании Pegasus, в ночь с понедельник на вторник будет организован еще один рейс Azur Air. Все эти рейсы будут направлены с Хайнаня в Москву, на аэропорты Внуково и Жуковский.