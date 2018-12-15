ЧЕЛЯБИНСК, 15 дек — ПРАЙМ. Рейс авиакомпании "ИрАэро" с застрявшими на китайском курортном острове Хайнань российскими туристами прибыл из аэропорта Хайкоу в Челябинск в субботу утром, сообщили РИА Новости в пресс-службе челябинского аэропорта.

"Рейс "ИрАэро" из Хайкоу в субботу в 09.10 (07.10 мск) прибыл в аэропорт Челябинска. В настоящее время данный борт обслуживается, после чего он вылетит в Домодедово", — сказал собеседник агентства.

В пресс-службе не смогли уточнить количество находящихся на борту пассажиров. Согласно онлайн-табло челябинского аэропорта, рейс из Хайкоу был выполнен на Boeing 737-800. Данный тип самолета вмещает до 189 пассажиров.

Авиакомпания "ИрАэро" приостановила программу полетов в Китай в связи с задолженностью туроператора "Жемчужная река". Позже авиакомпания согласилась за свой счет вывезти из Китая около 1,5 тысячи туристов, купивших путевки туроператора. Ростуризм 12 декабря исключил два юридических лица, принадлежащих туроператору "Жемчужная река", из Единого федерального реестра туроператоров.