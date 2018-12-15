МОСКВА, 15 дек — ПРАЙМ. Россия технически готова к прекращению железнодорожного сообщения с Украиной, если Киев примет такое решение, российские транзитные поезда уже не ходят через территорию Украины, заявил РИА Новости первый зампред комитета Совета Федерации по экономической политике Сергей Калашников.

Министерство инфраструктуры Украины внесло в кабмин официальное предложение о прекращении железнодорожного сообщения с Россией, сообщил ранее агентству УНН глава ведомства Владимир Омелян.

"Наши поезда и так идут не через территорию Украины — те поезда, что идут на юг нашей страны. В Крым пока не ходят, но к 2019 году должен быть сдан железнодорожный мост через Керченский пролив, и поезда пойдут туда", — сказал сенатор.

Вместе с тем, отметил он, в случае прекращения железнодорожного сообщения пострадают обе стороны, хотя Украина и в большей степени.

"Транспортное сообщение между нашими странами есть, как для пассажиров, так и для товарного потока. Поэтому его прекращение создаст трудности для обеих стран. Но в большей мере для Украины, которая значительно больше импортирует из России", — пояснил Калашников.

Он полагает, что Киев все же примет решение о прекращении железнодорожного сообщения.

"Тот угар, который сейчас идёт на Украине, особенно в преддверии выборов, может привести к любым нелогичным решениям, так что, считаю, и это будет принято", — заявил сенатор.