ТАШКЕНТ, 15 дек — ПРАЙМ. АО "Узбекские железные дороги" запустили новый пассажирский поезд в Москву, который будет проходить через северо-запад республики, сообщили РИА Новости в субботу в пресс-службе АО "Узжелдорпасс", осуществляющего пассажирские перевозки в стране.

"В пятницу в 18.54 (16.54 мск) с вокзала Ташкента отправился новый пассажирский поезд в Москву. В полночь с понедельника на вторник он должен прибыть на Казанский вокзал Москвы", — сказал представитель компании.

Его маршрут будет еженедельно проходить через северо-запад Узбекистана, северо-запад Казахстана, Астрахань, Волгоград и Рязань, протяженность — более 3,9 тысячи километров.

Поезда "Узбекских желдорог" по маршруту "Ташкент-Москва" дважды в неделю проходят через центральную часть Казахстана, Оренбург, Самару и Рязань. Протяженность – 3,3 тысячи километров. Из столицы Узбекистана в российском направлении поезда также курсируют в Волгоград, Екатеринбург, Казань, Новосибирск, Саратов и Уфу. Кроме того, ж/д сообщение соединяет Москву и Андижан.

В марте президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев поручил соответствующим ведомствам и компаниям ввести новые направления и новые поезда в регионы и города России и Казахстана, где наблюдается спрос на трудовых мигрантов из Узбекистана.