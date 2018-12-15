МОСКВА, 15 дек — ПРАЙМ. Самолет британской авиакомпании Virgin, следующий по маршруту Гонконг-Лондон, в субботу экстренно сел в московском "Домодедово" из-за состояния здоровья пассажира, сообщил РИА Новости представитель аэропорта.

"Сегодня в 06.27 по московскому времени аэропорт "Домодедово" принял рейс авиакомпании Virgin, следовавший по маршруту Гонконг-Лондон. Самолёт совершил посадку в связи ухудшением состояния одного из пассажиров", — рассказали в воздушной гавани.

Воздушное судно встретила врачебная бригада аэропорта. После этого пассажир был госпитализирован в медицинское учреждение.

В 08.37 рейс вылетел из "Домодедово", добавили там.