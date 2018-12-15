МОСКВА, 15 дек — ПРАЙМ. Перевозчик Deutsche Bahn и немецкий Союз железных дорог и транспорта (EVG) достигли соглашения о повышении заработной платы для сотрудников железной дороги ФРГ после того, как те провели масштабную забастовку в минувший понедельник, сообщает телерадиокомпания Bayerischer Rundfunk.

По информации телерадиокомпании, стороны договорились о повышении заработной платы железнодорожников на 6,1% в два этапа. Отмечается, что сотрудники железной дороги получат право выбирать между вторым повышением заработной платы на 2,6% и получением с 2021 года шести дополнительных отпускных дней. Кроме того, в феврале сотрудникам железной дороги будет единовременно выплачена сумма в 1 тысячу евро.

Немецкий перевозчик Deutsche Bahn в понедельник сообщал, что забастовка профсоюза железнодорожников с понедельника стала причиной массовых нарушений в междугороднем сообщении поездов Германии.

Ранее сообщалось, что сотрудники железной дороги из-за нехватки персонала вынуждены работать сверхурочно и ожидают "соответствующей оплаты за свою приверженность работе". Перевозчик сообщил в своем микроблоге в Twitter, что ожидает в скором времени прийти к совместному решению в ходе тарифных переговоров с профсоюзом.