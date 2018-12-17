МОСКВА, 17 дек — ПРАЙМ. Группа "Сафмар", основателем и совладельцем которой является бизнесмен Михаил Гуцериев, после слов директора Большого московского цирка Эдгарда Запашного на встрече с президентом Владимиром Путиным заявила, что никогда не планировала строить ни стационарный центр, ни цирковую школу Cirque du Soleil в Сколково, говорится в сообщении российской компании.

Директор Большого московского цирка Эдгард Запашный на заседании Совета по культуре при президенте России в субботу поднял вопрос об открытии в Сколково в 2019 году стационарной площадки канадского цирка Cirque du Soleil, заявив, что "это неприемлемо" и "точно негативно скажется не только на российском цирке, но и на российском спорте в том числе". Президент РФ Владимир Путин пообещал разобраться с возможностью открытия Cirque du Soleil на стационарной площадке в РФ.

"Мы не инвестировали и не собираемся инвестировать в развитие канадского цирка. Наши отношения с Cirque du Soleil не выходят за рамки арендных, и мы никогда не собирались строить ни стационарный центр, ни, тем более, цирковую школу Cirque du Soleil", — говорится в сообщении группы "Сафмар".

Отмечается, что в нынешнем году группа начала строительство многофункционального концертного зала "Амфион" в Сколково общей вместимостью 8,5 тысячи зрителей, срок возведения — 2020 год. По данным "Сафмар", с Cirque du Soleil заключен договор аренды на шесть гастрольных недель в 2020 году.

"Аналогичные партнерские отношения могут возникнуть с любым потенциальным арендатором, включая и Большой государственный московский цирк Запашного… Только в текущем году объем средств благотворительного фонда "Сафмар" и других благотворительных фондов группы достиг 2 миллиардов рублей, а за последние 5 лет — 10 миллиардов рублей. Все эти средства были направлены на помощь отечественной культуре, здравоохранению, образованию", — указывается в сообщении.

В сообщении "Сафмар" заявления Запашного названы "фантазией", выражается уверенность, что "министерство культуры в лице его руководителя Владимира Мединского, разберется в сложившейся ситуации".