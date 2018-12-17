МОСКВА, 17 дек — ПРАЙМ. Авиапроизводители Boeing и Embraer договорились об условиях стратегического партнерства, в рамках которого Boeing приобретет 80% совместного предприятия (СП) с Embraer за 4,2 миллиарда долларов, сообщила бразильская компания.

"Утвержденные условия партнерства говорят о создании совместного предприятия, включающего в себя производство коммерческих самолетов и сервисные службы Embraer, в котором Boeing купит 80% долей, а Embraer будет владеть оставшимися 20%…. Boeing приобретет свою долю в СП за 4,2 миллиарда долларов", — говорится в сообщении.

Сделка подлежит одобрению правительством Бразилии, а также акционеров и регулирующих органов.

По условиям сделки Boeing будет осуществлять операционный и управленческий контроль над СП. Embraer сохранит за собой право согласия на некоторые стратегические решения, в частности о переводе деятельности из Бразилии. Кроме того, компании договорились о создании другого СП для продвижения и вывода на новые рынки самолета средней дальности Embraer KC-390. В этом СП Embraer будет владеть 51% акций, а Boeing — 49%. Закрытие этой сделки ожидается к концу следующего года.

Создание СП для производства региональных машин на базе подразделения коммерческих самолетов Embraer было анонсировано в июле этого года. В декабре бразильский суд принял предварительное решение приостановить создание альянса между Boeing и Embraer. Однако позднее в декабре апелляционный суд федерального уровня отменил этот предварительный судебный запрет на сделку.