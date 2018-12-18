МОСКВА, 18 дек — ПРАЙМ. Российские ритейлеры высказывают беспокойство из-за новых законодательных требований: с 1 января сведения о штрафах за нарушения в сфере оборота алкоголя в Государственной информационной системе о государственных и муниципальных платежах (ГИС ГМП) будут являться основанием для приостановки действия лицензии; доступа к этой системе у бизнеса нет, и приостановка лицензии на оборот алкоголя может привести к внезапному прекращению продаж спиртного в отдельных магазинах.

Сейчас, согласно закону о государственном регулировании производства и оборота алкогольной продукции, действие лицензии на производство и оборот алкоголя может быть приостановлено, в частности, при неуплате лицензиатом в установленный срок административного штрафа, назначенного за правонарушение в сфере производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции.

Однако с 1 января 2019 года это положение уточняется: основанием для приостановки лицензии будет считаться неуплата лицензиатом в установленный срок административного штрафа по данным ГИС ГМП.

Заместитель исполнительного директора Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ, объединяет крупнейшие российские розничные сети) Владимир Ионкин сообщил журналистам, что проблемы из-за отсутствия доступа бизнеса к информационной системе наблюдаются уже сейчас. "Чиновник смотрит ГИС ГМП, и видит, что у какого-то магазина или у какой-то сети есть штраф в части оборота алкоголя, он не погашен, числится в этой системе. Чиновник делает запрос в вышестоящий орган по отношению к тому, который наложил этот штраф", — рассказывает он.

Вышестоящий орган, продолжает исполнительный директор АКОРТ, отвечает на запрос письмом, в котором подтверждает, что штрафы существуют. "И орган, который выдавал лицензию, на основании этого письма приостанавливает действие лицензии", — указывает Ионкин.

"Проблема в том, что в ГИС ГМП нет входа бизнесу, ни магазинам, ни сетям. По сути, бизнесмен не знает, что у него действие лицензии приостановлено, и хуже того – не знает, почему", — заключает он.

НЕПРИЯТНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Техническая сторона работы информсистемы, по словам представителя АКОРТ, также не совершенна. "ГИС ГМП содержит ряд показателей, например, УИН, универсальный идентификатор начисления. То есть каждый штраф совершается с указанием этого номера", — говорит он.

"Предположим, он должен содержать 20 разрядов, а он из-за ошибки заполнения содержал 19 разрядов, поэтому эти штрафы, даже заплаченные, будут болтаться, пока компания не узнает, что там числятся штрафы и не докажет, пока даже непонятно, кому, что штрафы были уплачены. Была история, когда приостанавливалось действие лицензии компании, у которой штрафы были реально оплачены год назад", — вспоминает Ионкин.

В итоге, заключает исполнительный директор АКОРТ, и работа системы, и технология доступа к ней оставляют желать лучшего. "Это приводит к тому, что можно приостановить бизнес, продажи алкоголя, на несколько недель. У некоторых сетей десяток тысяч магазинов, и если кто-то где-то что-то нарушил — штраф идет на юрлицо. Но при таком объеме легко пропустить, числится за тобой штраф, или ты чист перед государством", — поясняет он.

Ионкин отметил, что для обнаружения и решения проблемы компании "недели бы хватило вполне". По его словам, в общем объеме торговли магазина до 30-40% оборота может приходиться на алкоголь, и потери для торговой точки от приостановки лицензии на реализацию спиртного могут быть значительные.

"Если лицензия оформлялась на каждую торговую точку, то для федеральной сети потери, конечно, есть, но нельзя сказать, что они значительные: просто для одного магазина приостанавливается торговля алкоголем", — замечает исполнительный директор ассоциации. Хуже, продолжает он, если приостанавливается действие лицензии на закупку, хранение и поставки алкогольной продукции: в этом случае под удар могут попасть распределительные центры крупных ритейлеров.

Предложение АКОРТ — предоставить бизнесу доступ к ГИС ГМП или внедрить процедуру с обязательным информированием о штрафных требованиях торговых сетей и дачи пояснений по ним. "Мы уже написали обращение в Минфин, в профильный департамент, который занимается регулированием алкоголя, и ждем ответа, что нам предложат", — сообщил Ионкин. Пока, по его словам, ответа от министерства ассоциация не получила.

ВОПРОС НА КОНТРОЛЕ

Данная ситуация обсуждалась на прошлой неделе на экспертном совете при Федеральной антимонопольной службе (ФАС) РФ по развитию конкуренции на рынках алкогольной продукции. Заместитель директора департамента налоговой и таможенной политики Минфина РФ Ольга Цибизова тогда говорила, что о проблеме уже известно.

"Есть уже запросы хозяйствующих субъектов в Минфин. Поэтому мы обращаемся сейчас в Казначейство с просьбой решить каким-то образом вопрос, либо предоставить доступ участникам рынка, либо каким-то еще. Проблема известна, она на контроле", — добавила она.

"Как будет эта штука работать — мы тоже озабочены. Чтобы все было достаточно ровно и четко, никто не пострадал из добросовестных участников. Мы вместе с коллегами из министерства финансов, и, я думаю, из Федерального казначейства будем прорабатывать эту ситуацию", — говорил начальник управления автоматизированных информационных систем Росалкогольрегулирования Антон Гущанский в ходе экспертного совета.

В свою очередь в пресс-службе Федерального казначейства (обслуживает ГИС ГМП) сообщили РИА Новости, что доступ бизнес-сообществу к информации о неоплаченных штрафах за правонарушения в сфере производства и оборота алкоголя, содержащейся в информсистеме, предоставляется с использованием информационных сервисов банков и кредитных организаций, единого и региональных порталов государственных и муниципальных услуг, являющихся участниками ГИС ГМП.

"Обращаем внимание на необходимость своевременно производить уплату административных штрафов по вынесенным постановлениям, копии которых согласно Кодексу Российской Федерации об административных правонарушениях вручаются под расписку физическому лицу или представителям юридических лиц, привлеченных к административной ответственности, либо высылаются указанным лицам по почте заказным почтовым отправлением", — добавили в пресс-службе.