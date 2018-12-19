МОСКВА, 19 дек — ПРАЙМ, Вероника Буклей. Европа во внешнеэкономической жизни России играет гораздо более значимую роль, чем США. Однако сегодня европейский бизнес вынужден работать в условиях геополитической неопределенности и угрозы введения вторичных американских санкций. Тем не менее, компании сохраняют преданность российскому рынку и не покидают его. Генеральный директор Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) Франк Шауфф в интервью агентству "Прайм" подвел итоги уходящего года, рассказал о взгляде на экономику, а также предположил, когда европейские компании откажутся от доллара в расчетах с партнерами из России.

- Как бы вы могли охарактеризовать 2018 год с точки зрения изменений в российской экономике?

— Уходящий 2018 год был своеобразным. Если мы посмотрим на экономические показатели, то увидим и положительные, и отрицательные аспекты. Например, что касается международной торговли, в этом году товарооборот между Россией и ЕС вырос – до конца года рост будет порядка 20%. Это немного меньше, чем было в прошлом году, тем не менее, рост показывает, что санкции не оказывают значительного влияния на торговлю. Само по себе такое развитие уже является положительным фактором.

Что касается российского рынка, мы отмечали умеренный рост экономики, что, конечно, хорошо. Но рост – это усредненный показатель, он состоит из разных составляющих. Если мы посмотрим на рынок строительной техники, он вырос на 24% в этом году. Рост авторынка до конца года, по нашему прогнозу, составит порядка 10%. Однако в других отраслях, ситуация более сложная. Возможно, это связано с тем, что у населения России реальные доходы если и растут, то очень медленно.

- Уходящий год ознаменовался ужесточением санкций США против России. Европейский бизнес часто выступал против них. В какой степени изменилось отношение европейских компаний, работающих в России, к санкциям за год?

— Санкции со стороны США сформировали новую ситуацию. Во-первых, те санкции, которые мы сейчас видим, не координируются с европейскими властями. Во-вторых, они сильно влияют на динамику курса рубля, как это было летом, а также негативно отражаются на динамике прямых иностранных инвестиций. На российском рынке более 50% прямых иностранных инвестиций поступают из европейских источников, это значит, что, конечно, в первую очередь американские санкции влияют именно на них.

- Как в АЕБ относятся к угрозам США вводить вторичные санкции в отношении тех, кто работает с российскими партнерами?

— Конечно, нашим компаниям сложно действовать в такой ситуации, они ею недовольны. Раньше мы уже наблюдали, как американские власти штрафовали европейские компании, которые работали с Ираном. Кроме того, были компании, которые совсем ушли с рынка Ирана. Поэтому очень важно, что ЕС на своей территории ввел в действие закон о блокировке санкций США против Ирана. Так или иначе, все знают об экстерриториальной особенности американских вторичных санкций и стараются вести себя осторожно.

- Были ли компании-члены АЕБ, которые в уходящем году приняли решение уйти с российского рынка или сократить присутствие?

— Если кто-то и сократил присутствие, то причиной этому послужила экономическая ситуация. Надо сказать, что, несмотря на санкции, объявленные США с лета прошлого года, европейские компании очень лояльно относятся к российскому рынку. Возможно, если какая-то небольшая компания и закрыла офис, то из-за экономических причин, а не из-за санкций.

Если мы говорим о крупном бизнесе – я не знаю никого, что планировал или планирует уйти с российского рынка.

- Являются ли сегодня санкции доминирующим риском при работе европейских компаний в России? Есть ли другие, например, бюрократические, административные вопросы?

— Если мы посмотрим на результаты нашего ежегодного исследования инвестиционной привлекательности, проводимого совместно с GfK, там ясно видно, что американские санкции являются одним из самых важных негативных факторов. Сравнивая этот год с предыдущими, компании не видят больших изменений с точки зрения того, что касается бюрократии, коррупции и так далее. Поэтому, с одной стороны, санкции остаются самым большим риском для компаний, но и другие риски продолжают существовать.

- Какие законы в России в настоящий момент осложняют жизнь европейским инвесторам?

— Сейчас активно обсуждаются возможные изменения законодательства в сфере защиты инвестиций и СПИК. Это очень важные вопросы, которые непосредственно влияют на поведение европейских компаний в России. Если мы посмотрим на ситуацию вокруг СПИК, был один фактор, который вызвал очень много вопросов у наших компаний-членов. Сейчас разрабатывается новая концепция СПИК, поэтому пока не ясно, что это будет значить для компаний.

Другой вопрос – это дискуссия вокруг легализации параллельного импорта. Мы практически 10 лет находимся в диалоге с ФАС по этой теме. Мы видим разные риски, которые связаны с легализацией: недобросовестная конкуренция, контрафакт, угроза безопасности потребителей и другие.

Мы в ЕС более 20 лет назад также обсуждали легализацию параллельного импорта, но тогда вопрос решился в сторону запрета. Тогда ЕС хотел гарантировать, что промышленная база и высокие технологии будут развиваться в пределах союза. Тот факт, что ЕС — самый большой торговый блок в мире, успешен в экспорте, говорит о том, что решение было оправданным.

- Ведется ли сейчас дискуссия по российскому законопроекту, который вводит ответственность за соблюдение санкций Запада?

— Мы обсуждали этот вопрос в мае. Понятно, что с российской стороны есть желание ответить на американские санкции. Надеюсь, что тогда мы смогли объяснить представителям Госдумы, что этот законопроект не поможет. Если мы еще раз посмотрим на структуру внешнеэкономических связей России, мы увидим, что американцы в ней играют значительно меньшую роль, нежели европейцы. Тогда нужно смотреть, кому вредно то, что предлагается законопроектом. Тогда мы постарались объяснить, что ситуация, при которой будет действовать уголовная или административная ответственность за соблюдение санкций, приведет к тому, что европейские компании будут вынуждены покинуть рынок.

- Российские власти и бизнес активно обсуждают переход на расчеты в национальных валютах. Процент расчетов между европейскими и российскими компаниями уже осуществляется в евро. Было бы компаниям удобней перейти на расчеты в евро?

— С учетом поведения США в отношении России, сложившегося с прошлого лета, дедолларизация может иметь смысл. Глядя на то, какая дискуссия идет в Германии или других странах ЕС, мы увидим, что там также развивается политический курс на дедолларизацию.

Я исхожу из того, что под давлением США такое развитие будет происходить постепенно. Весь парадокс в том, что внешняя политика Штатов зачастую вредит позиции доллара на мировом рынке.

- Ожидаете ли вы улучшения ситуации в каких-либо секторах экономики России в будущем году?

— Существуют разные прогнозы. Мы, конечно, рассчитываем, что экономика будет расти. Также мы будем смотреть на действия российских властей в отношении развития экономики, решение таких вопросов как налогообложение, НДС в отношении трансграничных цифровых услуг, также другие факторы. На пути сотрудничества российского и европейского бизнеса не должно быть слишком много препятствий.

- С какими планами и ожиданиями европейский бизнес вступает в 2019 год?

— Мы хотим надеяться, что геополитическая ситуация улучшится. Мы видим, что для инвестиций это имеет большое значение. Нужно будет работать над тем, чтобы эта ситуация стабилизировалась и отношения между партнерами на мировой арене стали более конструктивными.