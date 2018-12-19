МОСКВА, 19 дек — ПРАЙМ. Цены туристических путевок для россиян по отдельным направлениям в уходящем году выросли почти на треть, а в 2019 году увеличатся, по оценкам экспертов, еще на 10-30%, и даже ожидаемое многими возвращение на этот рынок Египта вряд ли сильно что-то изменит, рассказала исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе. Единственный реальный способ сэкономить, по ее словам — бронировать тур заранее.

"С одной стороны, цены практически во всех сегментах туристического рынка вырастут по сравнению с 2018 годом, но с другой стороны скидки на стадии раннего бронирования будут выше, чем год назад. Это будет особенно заметно на массовых выездных направлениях, таких как Турция и Греция. Цены появятся только во второй половине января, но мы прогнозируем, что скидки будут до 30%", — сказала Ломидзе.

Такие акции весьма популярны среди российских туристов: в текущем году, по разным оценкам, от 25% до 50% туров было приобретено в начале года со значительными скидками.

Впрочем, в этот раз слишком спешить не стоит: если после Нового года на туристический рынок России вернется Египет, это вряд ли заставит операторов заметно снизить базовые цены на популярные направления, но скидки для раннего бронирования могут вырасти.

ТУРЕЦКИЙ ВОПРОС

В уходящем году самая востребованная среди россиян Турция предлагала не самые высокие цены. "Поэтому, я думаю, что запланированное увеличение стоимости услуг в этой стране обязательно произойдет", — сказала Ломидзе.

"Турки своих туристов вернули, турпоток наработали и завоевали новых сторонников отдыха в этой стране. Кроме того, в Турцию вернулись туристы из Европы, и теперь местному бизнесу нет необходимости заполнять отельные емкости любой ценой. Им теперь нужно зарабатывать на туристах, и они будут это активно делать, если ничего глобального не произойдет", — пояснила Ломидзе.

Она напомнила, как турецкие отельеры, обрадовавшись возвращению российских туристов в 2016 году, предложили им цены на уровне 2014-2015 годов, чтобы как можно быстрее восстановить поток отдыхающих из России. Затем еще целый год они удерживали эти цены: Турция испытывала острую нехватку иностранных гостей, так как туда перестали ездить и туристы из Европы.

Но в текущем году турецкий демпинг завершился: цены на гостиницы в Турции были повышены в среднем на 15-30%. Многие эксперты предсказывают, что наиболее заметный ценовой рост для российского рынка и в 2019 году продемонстрирует именно это направление: АТОР ожидает роста цен по Турции на 25-30% к текущему году.

Появление на российском рынке основного конкурента Турции — Египта не остановит рост цен, хотя и замедлит его до 10-15% по сравнению с предыдущим годом, уверена Ломидзе.

КУРС НА ПИРАМИДЫ

Египет и Россия ждут восстановления прямого авиасообщения между городами РФ и курортами на Красном море — для многих россиян это самое ожидаемое событие 2019 года. Делегация экспертов по авиационной безопасности в декабре работала в Египте.

Прямые перелеты между Россией и Египтом были прерваны осенью 2015 года после крушения над Синаем самолета авиакомпании "Когалымавиа". Пока они возобновились только между Москвой и Каиром, не затронув самые популярные направления: Хургаду и Шарм-эш-Шейх, куда в прежние годы прибывали чартеры с сотнями тысяч россиян.

По мнению ведущих российских туроператоров, на первом этапе египетские отельеры будут лояльны к российскому рынку, чтобы как можно быстрее нарастить турпоток и обеспечить высокую загрузку гостиниц: египтяне, как и турки в свое время, могут на первом этапе предложить цены на уровне 2015 года, а затем постепенно повышать их.

Европейские туристические направления и в текущем году старались сдерживать стоимость своих услуг для россиян, так как соотношение евро и рубля и так делает путешествия в страны Старого света достаточно дорогим удовольствием.

В следующем году, по прогнозу АТОР, отдых в Европе немного подорожает, но не потеряет привлекательности для туристов из России. "Мы предполагаем, цены на туры в Европу увеличатся в среднем на 10%. Но эта динамика окажется более низкой, чем в Турции", — пояснила Ломидзе.

ДОРОГИ И РЕКИ

По оценке Ростуризма, выездной поток россиян за рубеж вырос за истекший период 2018 года на 10%, а внутренний поток — увеличился на четверть. В следующем году эксперты прогнозируют продолжение этой тенденции: увеличение стоимости внутренних туров ожидается в пределах инфляции.

"Россия очень разнообразная страна, и цены на ее территориях будут меняться по-разному. Например, благодаря туроператорам, отдых на курортах Краснодарского края и в Крыму останется достаточно привлекательным и доступным", — уверена исполнительный директор АТОР.

"Особенно заметно станет увеличение цен на туры по рекам России, так как в течение всего 2018 года речники не повышали стоимость круизов, несмотря на подорожание топлива. Теперь же им придется компенсировать разрыв текущего года, а также закладывать инфляцию и риски 2019 года. В результате цены на речные круизы должны вырасти в среднем на 25%", — сказала Ломидзе.

Быстрее инфляции, как ожидается, будут расти цены на автобусные туры — эксперты АТОР связывают это с ожидаемым ростом стоимости моторного топлива. "Рост цен здесь с учетом инфляции может составить порядка 10%", — заявила Ломидзе.