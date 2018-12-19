МОСКВА, 19 дек — ПРАЙМ. Британская фармацевтическая компания GlaxoSmithKline (GSK) и американская фармацевтическая компания Pfizer Inc. договорились объединить свои подразделения в области здравоохранения в совместное предприятие (СП), говорится в сообщении GSK.

"Компания GlaxoSmithKline plc достигла соглашения с Pfizer Inc об объединении своих подразделений в сфере здравоохранения в новое совместное предприятие с общим объемом продаж около 9,8 миллиарда фунтов стерлингов (12,7 миллиарда долларов)", — сообщается в релизе компании. Уточняется, что контрольный пакет акций объединенной компании будет принадлежать GSK (68%), доля Pfizer составит 32%.

Сделка ждет одобрения акционеров GSK и регуляторов. Ее закрытие ожидается во второй половине 2019 года.

Сообщается, что СП будет работать под названием GSK Consumer Healthcare. Генеральный директор GSK Эмма Уолмси (Emma Walmsley) станет председателем совета директоров объединенной компании, а глава подразделения GSK по охране здоровья Брайан Макнамара (Brian McNamara) займет пост гендиректора СП.

"В конечном счете, наша цель состоит в том, чтобы создать две уникальные международные компании, базирующиеся в Великобритании, с соответствующими структурами капитала, каждая из которых будет способна увеличивать прибыль акционеров и приносить существенную пользу пациентам и потребителям", — приводятся в релизе слова генерального директора GSK.

Фармацевтическая GlaxoSmithKline была основана в 2001 году в Великобритании в результате слияния компаний GlaxoWellcome и SmithKline Beecham. Штаб-квартира находится в Брентфорде. Pfizer Inc. была основана в США в 1849 году и сейчас является одним из мировых лидеров фармацевтической отрасли. Штаб-квартира компании находится в Нью-Йорке, а главный исследовательский центр — в Гротоне, штат Коннектикут.