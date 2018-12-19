МОСКВА, 19 дек — ПРАЙМ. Госдума приняла закон, который вводит понятие "порошкообразная спиртосодержащая продукция" и запрещает ее производство и оборот в России.

Соответствующие дополнения вносятся в закон о госрегулировании производства и оборота алкоголя.

Под такой продукцией будет пониматься пищевая или непищевая продукция в виде сухого вещества, предназначенная для получения продукции в жидком виде и содержащая в своем составе более 0,5% этилового спирта, за исключением продукции из перечня, установленного правительством РФ.

Данная редакция исключает риск попадания под запрет компонентов, используемых для производства спиртосодержащей парфюмерно-косметической и санитарно-гигиенической продукции, бытовой химии и товаров химической промышленности, пояснили РИА Новости в профильном комитете Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству.

Как ранее поясняло правительство РФ, одним из основных рисков продажи "сухого алкоголя" является то, что дозировка и способ его употребления могут быть изменены потребителем вне зависимости от рекомендаций изготовителя. Таким образом, порошкообразная спиртосодержащая продукция потенциально опасна для здоровья.