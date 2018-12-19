МОСКВА, 19 дек — ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы отклонил заявление конкурсного управляющего крупной зерновой компании "Настюша", признанной банкротом в феврале, требовавшего взыскать с одного из бывших бенефициаров Промсвязьбанка Дмитрия Ананьева более 2,8 миллиарда рублей в пользу "Настюши", передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Конкурсный управляющий Антон Никеев потребовал признать недействительными два договора поручительства, по условиям которых "Настюша" поручилась за своего гендиректора и бенефициара Игоря Пинкевича при получении им двух займов от Ананьева и применить последствия недействительности. Договоры займов между Ананьевым и Пинкевичем, как сообщил представитель управляющего в суде, были заключены в ноябре 2010 года и в июле 2011 года.

Зерновая компания как поручитель исполнила обязательства за заемщика. По словам представителя управляющего, никакого экономического смысла для "Настюши" сделки по выдаче поручительств не имели, базировались на личных отношениях между Ананьевым и Пинкевичем и представляли собой вывод активов из компании. "Пинкевич в тот же день (получения займов) обналичивал денежные средства или переводил их в валюту", — сказал представитель управляющего.

Представитель Ананьева требования не признал, он заявил, в частности, о пропуске срока исковой давности для оспаривания сделок. Мотивы принятого судом решения станут известны после опубликования полного текста судебного акта.