МОСКВА, 19 дек — ПРАЙМ. Оборот розничной торговли в РФ в январе-ноябре 2018 года увеличился на 2,6% в сопоставимых ценах по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 28,242 триллиона рублей, говорится в оперативном докладе Росстата.

В ноябре показатель вырос на 3% в годовом выражении — до 2,763 триллиона рублей. В месячном исчислении показатель в ноябре 2018 года сократился на 0,2%, тогда как в октябре наблюдался рост на 0,4% по сравнению с предыдущим месяцем.

При этом статистическое ведомство уточнило оценку динамики оборота розничной торговли в июле и в октябре. По новой оценке, рост показателя в июле в годовом выражении составил 2,8% (предыдущая оценка — 2,7%), в октябре — 2% (ранее — 1,9%). "Данные изменены за счет уточнения респондентами ранее представленной информации", — поясняет Росстат.

В ноябре оборот розничной торговли на 94,4% формировался торгующими организациями и индивидуальными предпринимателями, работающими вне рынка. Доля розничных рынков и ярмарок составила 5,6%. В ноябре прошлого года эти доли составляли 93,3% и 6,7% соответственно.

В структуре оборота розничной торговли в ноябре удельный вес пищевых продуктов, включая напитки и табачные изделия, составил 47,3%, доля непродовольственных товаров — 52,7% (в ноябре прошлого года — 48,3% и 51,7% соответственно).