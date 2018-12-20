МОСКВА, 20 дек — ПРАЙМ. Совладелец USM Holdings Алишер Усманов передаст топ-менеджерам холдинга 10% акций USM, сообщил бизнесмен в интервью Forbes.

"Как самый реальный вариант я сегодня вижу передачу своего пакета в руки менеджмента, чтобы они продолжили дело. Они доказали, что умеют, они молодые", — сказал Усманов. Он допустил, что среди акционеров холдинга может оказаться и кто-то из его родственников.

Сейчас, по словам Усманова, Владимиру Скочу, отцу депутата Андрея Скоча, принадлежит 30% акций USM, иранскому бизнесмену Фархаду Мошири — 8%, гендиректору USM Management Ивану Стрешинскому — 3%. У самого Усманова 49% акций. "Еще 10% зарезервированы для менеджеров", — пояснил Усманов.

По его словам, в ближайшее время вырастет доля гендиректора USM Management Стрешинского.