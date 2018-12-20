МОСКВА, 20 дек — ПРАЙМ. "Русал" приветствует решение департамента минфина США по контролю за иностранными активами (OFAC) о скором снятии санкций, продолжает работу по возвращению компании в нормальный режим, говорится в сообщении алюминиевого гиганта.

Минфин США в среду сообщил, что намерен через 30 дней исключить из санкционного списка компании, подконтрольные Олегу Дерипаске — En+, "Русал" и "Евросибэнерго", поскольку бизнесмен сократит свою долю в них. Сам Дерипаска при этом останется в списке. Его активы, в которых ему принадлежит 50% и более, останутся заблокированы.

"Мы приветствуем решение OFAC и продолжаем работу, необходимую для возвращения компании в нормальный режим", — говорится в сообщении.

Дерипаска и контролируемые им En+ Group, "Группа ГАЗ", "Базовый элемент" и "Русал" попали в "черный список" (SDN-лист) США в начале апреля. Добавление в список означает блокировку активов в США и запрет на любой бизнес с этими компаниями для американских граждан, включая любые операции с долговыми и долевыми инструментами. Позднее минфин США неоднократно откладывал срок введения санкций против компаний на фоне переговоров с Дерипаской о снижении его доли и управления в компаниях.