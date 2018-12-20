МОСКВА, 20 дек — ПРАЙМ. Российский Forbes выбрал бизнесменом года совладелеца USM Holdings Алишера Усманова, сообщает издание.

"В этом году Forbes выбрал бизнесменом года основного владельца холдинговой компании USM Алишера Усманова. Миллиардер за год провел рекордное число больших сделок: перевел компанию USM Holdings из офшорной юрисдикции в Россию, вывел "Мегафон" с Лондонской биржи", — говорится в сообщении.

Кроме того, совместная с "Ростехом" компания бизнесмена Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ) занялась созданием Единой национальной системы маркировки товаров. Также он за 550 миллионов фунтов продал свою долю в футбольном клубе "Арсенал" и договорился с владельцем Alibaba Джеком Ма о совместном развитии AliExpress в России, отмечает издание.

"Сам Усманов говорит, что отошел от дел и что все успехи холдинга — это заслуга менеджеров. Он занимается развитием фехтования на мировом уровне и благотворительностью. В России бывает редко: лето проводит на Сардинии, зиму — в Германии. Много времени уделяет своей родине, Узбекистану", — отмечает издание.

Ранее в четверг Усманов сообщил в интервью Forbes, что передаст топ-менеджерам холдинга 10% акций USM.