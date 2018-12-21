МОСКВА, 21 дек — ПРАЙМ. Почти каждый житель России хотя бы раз путешествовал в плацкарте – порядка 60% перевозок в поездах дальнего следования по стране приходится именно на такие вагоны. Неудивительно, что новый интерьер плацкартного вагона оказался в топе самых обсуждаемых и популярных российских тем в 2018 году.

РИА Новости в ноябре первым опубликовало фотографии концепта обновленного плацкарта, а уже на следующий день полномасштабный макет вагона с новым интерьером можно было не только увидеть, но и протестировать на столичной выставке "Транспорт России". Стенд холдинга РЖД, на котором был представлен макет, штурмовали толпы журналистов и посетителей. Снять сюжет или сделать селфи хотел каждый.

"Все выросли на советском плацкарте, а тут такая красота. Вот и ажиотаж", — считает транспортный эксперт и генеральный директор Infranews Алексей Безбородов. Он уверен, что поездки в плацкарте будут и дальше пользоваться спросом, потому что он останется самым дешевым сегментом в линейке железнодорожных тарифов. РЖД и сами не раз говорили, что не планируют отказываться от плацкартных вагонов, но они станут комфортабельнее.

Первый плацкарт с новым интерьером планируется запустить в начале 2019 года, первый маршрут пока не определен, но, скорее всего, это будут направления Санкт-Петербург — Москва и Центр-Юг. Пассажиры в соцсетях опасались, что билет в новом вагоне будет дороже, чем в курсирующих плацкартах. Но стоимость проезда в обновленных плацкартах не будет выше, чем в обычных, обещает холдинг РЖД, так как тарифы устанавливает государство.

БОЛЬШЕ ЛИЧНОГО

Главная идея нового плацкарта — возможность организации личного пространства для пассажира за счет перегородок со встроенными лестницами и индивидуальных шторок. Шторка светонепроницаема, и ее можно задвинуть по всей длине полки, то есть пассажир может полностью скрыться от взглядов соседей.

В новом плацкарте можно будет зарядить гаджеты через розетки и USB-порты, сложить вещи в специальные места для хранения в изголовье, а крупный багаж — поместить в открытом пространстве под нижней полкой. Некоторые пользователи, обсуждая в сети новый интерьер, указывали, что открытое место для багажа небезопасно. Но, с другой стороны, оттуда можно достать чемодан, не беспокоя спящего на нижней полке пассажира.

Еще одной новинкой стал столик для пассажиров верхних полок. Сейчас со "второго этажа" плацкарта приходится тянуться за бутылочкой с водой к столику внизу. В новом вагоне между двумя верхними полками будет располагаться небольшой столик, на который можно поставить воду или положить небольшие личные вещи.

Да и сами полки в обновленном вагоне будут длиннее и шире. Некоторым посетителям макета казалось, что коридор стал уже. Но разработчики концепта заверили, что это лишь визуальный эффект.

Полка в поезде для пассажира на время поездки становится небольшим личным уголком, в котором хочется сохранять порядок, однако небольших недоразумений, например, пролитого чая никто не отменял. Гендиректор "Федеральной пассажирской компании" ("дочка" РЖД по перевозкам пассажиров в дальнем следовании) Пётр Иванов пояснял, что материал, выбранный для обивки, можно быстро очистить: он не впитывает влагу и не горит.

Кто хочет лично посмотреть полноразмерный макет до выхода нового плацкарта на маршруты, может сделать это на Казанском вокзале столицы каждый день до 10 февраля следующего года.

ВРЕМЯ ИМЕЕТ ЗНАЧЕНИЕ

РЖД обсуждают с производителем и выпуск полностью нового плацкарта, внутренняя конструкция которого может трансформироваться в зависимости от продолжительности поездки.

Например, в вагонах, где пассажир едет одну ночь, надо уделить больше внимания индивидуальному пространству – у путешественника небольшой багаж, ему, возможно, не нужно есть, а нужно поспать, зарядить гаджеты, воспользоваться wi-fi, утром принять ванные процедуры и выйти.

Второй тип внутреннего устройства плацкарта планируется для более продолжительных поездок, когда, помимо сна и еды, людям необходимо передвигаться по поезду и чем-то занять себя в пути.

Исходя из этого, РЖД планируют сделать плацкартный вагон, трансформирующийся под нужное направление. Компания уже обсуждает детали нового плацкарта с производителем — Тверским вагоностроительным заводом (входит в "Трансмашхолдинг") и делает его 3D модель. Концепт РЖД могут презентовать в первом или втором квартале 2019 года.

Наряду с новым плацкартом, холдинг РЖД планирует разработать и новые вагоны купе и СВ.