МОСКВА, 21 дек — ПРАЙМ. ВТБ снизил долю в Polymetal International plc до 3,94% в результате сделки РЕПО, говорится в сообщении кредитной организации.

Сделка прошла в четверг, 20 декабря. Доля банка в Polymetal снизилась до 3,94% с 5,04%.

Polymetal Int зарегистрирована на острове Джерси. "Полиметалл" — российская компания по добыче золота и серебра с активами в РФ, Казахстане и Армении. По итогам 2018 года компания ожидает производство около 1,6 миллиона унций в золотом эквиваленте против 1,433 миллиона унций в 2017 году.