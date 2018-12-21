МОСКВА, 21 дек — ПРАЙМ. Госкорпорация "Ростех", уже владеющая производителем грузовых вагонов НПК "Уралвагонзавод", покупает у группы ИСТ 9,33% акций вагоностроительного холдинга НПК "Объединенная вагонная компания" (ОВК) и планирует подписать юридически обязывающие документы по этой сделке до конца недели, говорится в сообщении корпорации в пятницу.

"Ростех" приобретет у группы ИСТ миноритарный пакет… "Объединенной вагонной компании"… Размер приобретаемого у группы ИСТ пакета акций ОВК составляет 9,33%. Средства на реализацию сделки выделены из бюджета "Ростеха" в виде целевого займа… Подписание юридически обязывающих документов с группой ИСТ планируется до конца текущей недели, расчеты по сделке отнесены на январь 2019 года", — говорится в сообщении.

Фактическим покупателем актива выступит структура УВЗ — "ОмскВагонМаш". Сделка и ее механизмы одобрены на текущей неделе правлением "Ростеха".

По словам заместителя гендиректора "Ростеха" Дмитрия Леликова, слова которого приводятся в сообщении, в соответствии со стратегией развития "Ростеха" доля гражданской продукции в общем объеме производства корпорации к 2025 году должна достигнуть 50%. Высокотехнологичное вагоностроение, отмечает он, является для корпорации одним из ключевых направлений производства. УВЗ в 2017 году выпустил более 15 тысяч грузовых вагонов, что вдвое больше, чем годом ранее. В 2018 году планируется поставить более 18 тысяч единиц подвижного состава.

"Усиление позиций "Ростеха" в этой сфере требует привлечения дополнительных компетенций и экспертиз со стороны других участников рынка. Этим обусловлено намерение корпорации войти в капитал ОВК как одного из крупнейших и самых современных вагоностроительных производств России", — приводятся в сообщении слова Леликова.

НПК "Объединенная вагонная компания", созданная в 2012 году, является интегрированным железнодорожным холдингом в сфере производства, транспортных услуг и оперативного лизинга, инжиниринга и сервисного обслуживания грузовых вагонов нового поколения.