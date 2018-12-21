МОСКВА, 21 дек — ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ предупредила группу "Аэрофлот" о необходимости повысить прозрачность ценообразования на внутренние рейсы, сообщается на сайте службы.

Предупреждение было выдано в рамках работы службы по мониторингу цен на авиабилеты эконом-класса на внутрироссийских маршрутах.

Как отмечает служба, в связи с наличием большого количества обращений граждан по фактам резкого изменения цен на один и тот же рейс, класс обслуживания и дату вылета, группе "Аэрофлот" следует разработать и утвердить ценовую политику.

"Документ должен быть направлен на повышение прозрачности процедуры ценообразования и, с одной стороны, обеспечивать рентабельность перевозок и создавать источники для обновления парка воздушных судов, с другой — разъяснить потребителям алгоритмы обоснованного изменения цен", — говорится в сообщении.

ФАС России подчеркивает, что разработка коммерческой политики будет осуществляться в сотрудничестве с группой "Аэрофлот" и Минтрансом России в интересах пассажиров и долгосрочного развития отрасли авиаперевозок.