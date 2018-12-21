МОСКВА, 21 дек — ПРАЙМ. Логистическая компания Gefco ("дочка" РЖД) подала документы в Управление по финансовым рынкам Франции (Autorite des Marches Financiers, AMF) для первичного публичного размещения акций (IPO) на бирже Euronext, говорится в сообщении компании.

Уточняется, что завершение IPO зависит от рыночных условий, получения необходимых разрешений регуляторов.

Генеральный директор Gefco Люк Надаль, чьи слова приводятся в сообщении компании, отмечает, что регистрация документов является важным этапом в процессе получения листинга на бирже. "Запланированное IPO увеличит прозрачность Gefco для клиентов и партнеров и создаст необходимую гибкость для обеспечения будущих возможностей роста… Компания доказала свою способность стабильно увеличивать прибыль и имеет все возможности для дальнейшего развития в секторе", — добавил он.

В октябре Gefco объявила о планах размещения своих акций на бирже Euronext в Париже. В рамках IPO компании РЖД может сократить свою долю в ней до менее 50%. Другой акционер — французская PSA — рассматривает возможность сокращения своей доли до менее 10%.

Gefco входит в десятку крупнейших логистических компаний Европы. РЖД стали владельцами 75% уставного капитала компании в декабре 2012 года. Компания приобрела этот пакет у группы Peugeot-Citroen за 800 миллионов евро. Gefco представлена более чем в 150 странах. Группа развивает свою деятельность в Центральной и Восточной Европе, России и странах СНГ, Центральной и Юго-Восточной Азии, Ближнем Востоке, Южной и Северной Америке.