МОСКВА, 21 дек — ПРАЙМ. Стоимость новогодней продуктовой корзины в России в 2018 году слегка вырастет по сравнению с прошлым годом и составит 6,253 тысячи рублей на семью из четырех человек, говорится в сообщении Минсельхоза РФ со ссылкой на данные Аналитического центра министерства.

"По расчетам Минсельхоза, основанным на учете ценовых колебаний текущего года и сезонной декабрьской динамики, средняя цена по России на новогодний продуктовый набор для семьи из четырех человек составит на конец декабря 6,253 тысячи рублей, что на 1,6% превышает его стоимость на аналогичный период прошлого года. Таким образом, ожидается, что динамика будет в 2,5 раза ниже прогнозируемой инфляции", — отмечается в сообщении.

Для оценки стоимости продовольственных товаров в предновогодний период Аналитический центр использовал данные Росстата, а также объемы спроса и предложения в текущем году на продукцию, включающую порядка 30 популярных наименований, таких как мясо, колбаса, сыр, овощи и фрукты, икра, алкогольные и безалкогольные напитки, кондитерские изделия.

По оценкам центра, стоимость традиционного новогоднего салата "сельдь под шубой" также практически не изменится, а вот продукты для салата оливье на всю семью, наоборот, подорожают примерно на 6% (на 17 рублей).