МОСКВА, 21 дек — ПРАЙМ. Глава компании Facebook Марк Цукерберг возглавил рейтинг миллиардеров-неудачников по версии журнала Forbes, обеднев сильнее всех в 2018 году, следует из данных рейтинга.

Состояние миллиардера уменьшилось на 18,7 миллиарда долларов и составляет на данный момент 52,5 миллиарда долларов. Кроме того, создатель Facebook оказался единственным американцем в списке главных неудачников уходящего года.

"Уходящий год выдался ужасным для Марка Цукерберга. Скандалы с утечкой пользовательских данных, видимо, еще долго будут преследовать Facebook и создателя соцсети", — пишет издание.

В рейтинг "лузеров" также вошли владелец бренда Zara Амансио Ортега (потерял за год 16,2 миллиарда долларов, состояние оценивается в 59,6 миллиарда), владелец германского производителя шин и автокомпонентов Continental AG Георг Шеффлер (потерял 14 миллиардов долларов, состояние — 12,9 миллиарда), основатель интернет-гиганта Tencent Ма Хуатэн (потерял 10,1 миллиарда долларов, состояние — 35,1 миллиарда), владелец одного из крупнейших телекоммуникационных холдингов мира America Movil Карлос Слим Элу (потерял 9,3 миллиарда долларов, состояние — 56 миллиардов) и другие.

В апреле 2018 года, после того, как стало известно, что Facebook допустила утечку данных 50 миллионов пользователей, Марк Цукерберг потерял почти 8 миллиардов долларов за пару дней. Отчитываться о утечке ему пришлось перед конгрессом США, но это не спасло миллиардера от проблем. В июле состояние Цукерберга сократилось на 15,4 миллиарда после того, как Facebook не оправдала ожидания инвесторов о росте выручки.

В топ-10 самых удачливых миллиардеров в 2018 году по версии Forbes вошли президент "Лукойла" Вагит Алекперов, председатель правления "Новатэка" Леонид Михельсон и совладелец "Сибура" Геннадий Тимченко.

Согласно рейтингу, за прошедший год состояние десяти миллиардеров, разбогатевших больше своих коллег по списку Forbes, увеличилось на 64 миллиарда долларов. На первом месте в списке — Джефф Безос. За прошедший год состояние основателя Amazon увеличилось почти на 28 миллиардов долларов. На втором месте рейтинга находится создатель сети магазинов одежды Uniqlo Тадаси Янаи.

Алекперов занял третье место — по данным журнала, он разбогател на 4,6 миллиарда долларов, и его состояние оценивается в 19,5 миллиарда долларов. Михельсон занимает пятую строчку, он разбогател на 4 миллиарда долларов, с состоянием в 21,1 миллиарда долларов. Тимченко расположился на шестой строчке — при состоянии в 18,9 миллиарда долларов ему удалось разбогатеть на 3,8 миллиарда.

"В рейтинг десяти счастливчиков вошли сразу три россиянина: основной владелец "Лукойла" Вагит Алекперов и главные бенефициары "Новатэка" и "Сибура" Леонид Михельсон и Геннадий Тимченко. Совокупное состояние этой троицы увеличилось на 12,4 миллиарда. Это примерно половина от того, насколько прибавилось состояние богатейшего человека планеты Джеффа Безоса", — говорится в сообщении.

Подсчеты в публикации журнала сделаны на основе рейтинга Forbes Real-time за период с 29 декабря 2017 года по 19 декабря 2018 года.