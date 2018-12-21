МОСКВА, 21 дек — ПРАЙМ. Ирландская авиакомпания CityJet может отказаться от эксплуатации самолетов Sukhoi Superjet 100 (SSJ100), заявил президент "Гражданских самолетов Сухого" (ГСС) Александр Рубцов.

Ирландский перевозчик в мае прошлого года получил пятый SSJ100, три самолета были переданы в "мокрый лизинг" авиакомпании Brussels Airlines.

"По CityJet у нас ситуация следующая: они свою бизнес-модель поменяли… Поэтому мы, видимо, будем модифицировать наш контракт, потому что предыдущие договоренности были одни, а жизнь повернулась другим образом. Поэтому не исключаем, что в судьбе этого контракта могут быть разные повороты. Скорее всего, ясность с ними будет в первом квартале", — сообщил журналистам Рубцов.

Сейчас ГСС больше ориентированы на контракт со словенской Adria Airways, с которой есть предварительные договоренности о поставке 15 лайнеров, добавил он.

"Еще раз повторю: у них (CityJet — ред.) полностью поменялась бизнес-модель, соответственно те договоренности, которые были, сейчас смотрятся совершенно иначе. Мы находимся с ними в переговорном процессе, но не исключаю, что мы можем в следующем году эту тему завершить", — отметил президент компании.