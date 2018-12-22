МОСКВА, 22 дек — ПРАЙМ. Ирландский авиаперевозчик CityJet подумывает отказаться от эксплуатации самолетов российского производства Sukhoi Superjet 100. Об этом сообщил глава “Гражданских самолетов Сухого” (ГСС) Александр Рубцов.

"По CityJet у нас ситуация следующая: они свою бизнес-модель поменяли… Поэтому мы, видимо, будем модифицировать наш контракт, потому что предыдущие договоренности были одни, а жизнь повернулась другим образом. Поэтому не исключаем, что в судьбе этого контракта могут быть разные повороты. Скорее всего, ясность с ними будет в первом квартале", — заявил Рубцов.

Он добавил, что мексиканская авиакомпания Interjet хочет отдать 15 бортов SSJ-100 в лизинг другим эксплуатантам. Помимо этого компания готова купить еще восемь новых воздушных судов этого типа.

"Спрос на этот самолет есть — и в Латинской Америке, и других странах. Поэтому мы, естественно, будет им помогать в этой работе по размещению самолетов на других рынках с тем, чтобы компания продолжала их эксплуатацию", — добавил глава ГСС.

Он также рассказал, что компания сейчас работает над модернизацией семи самолетов Interjet: на них будут установлены законцовки. Рассматривается возможность изменений и самой компоновки судов.

"Семь (самолетов — ред.) мы модернизируем, пятнадцать они планируют переразместить на других рынках", — пояснил он.