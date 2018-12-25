МОСКВА, 25 дек — ПРАЙМ, Вероника Буклей. Ужесточение санкций США в уходящем году не повлияло на финансовые результаты американского бизнеса, работающего в России. Тем не менее, планы по инвестициям на 2019 год компании пока держат в резерве, оценивая вероятность новых шагов Вашингтона. Глава Американской торговой палаты в России (AmCham) Алексис Родзянко рассказал в интервью агентству "Прайм" о ключевых факторах работы бизнеса, актуальности отказа от использования доллара, а также о вероятности новых санкций.

- Как бы вы могли охарактеризовать 2018 год с точки зрения изменений в российской экономике?

— В уходящем году произошло ужесточение санкций, но они до сих пор сильно не повлияли на результаты. Показатели компаний, входящих в AmCham, в целом хорошие, некоторые говорят даже об очень хороших результатах: кто-то говорит о росте более 10%, кто-то — 20%. Мы видим действительно большой рост в долларовом выражении, компании довольны своими результатами. И это не связано с динамикой курсов валют, речь идет именно о росте бизнеса.

С другой стороны, компании, говоря об инвестклимате, беспокоятся о своем будущем. Я думаю, что инвестклимат, если можно так выразиться, топчется на месте, если даже не ухудшился немного.

- Были ли среди компаний — членов AmCham компании, которые в уходящем году приняли решение уйти с российского рынка или сократить присутствие?

— Были только fake news на тему того, что она из крупнейших международных IT компаний уходит из России. Но это только fake news. А так нет, я не вижу, чтобы кто-то ушел, и, чтобы кто-то сократил сильно свое присутствие, я тоже не вижу. Компании, скорее, поддерживают свой уровень, кто-то даже инвестирует в расширение. Два примера таких инвестиций: Procter&Gamble строит огромный логистический центр, самый большой в Европе. Они заложили первый камень в октябре и в течение 1,5 лет выстроят свой центр в Новомосковске. Boeing открыл новый завод по обработке титана — самый крупный завод по обработке титана в мире.

- Есть ли у компаний планы по инвестициям на будущий год?

— На будущий год у компаний есть планы по инвестициям, но они эти планы держат пока в резерве. Неопределенность привносят действия со стороны правительства США: что будет, какие санкции в связи с химоружием? Законопроекты, которые были в прошлом году, фактически сходят с повестки, кто-то их должен вновь внести. Может быть, в той же редакции, может, в новой. Законодательная система в США устроена таким образом, что, если законопроект не принят в данной сессии, он сходит с повестки. Чтобы вернуть его, нужно предложить новый проект. Это будет в следующем году, может быть, мы это увидим.

- Являются ли санкции основным фактором риска при работе американских компаний в России?

— Трудно сказать. Политика государства по отношению к частной собственности, частным инвестициям, правилам игры на любом рынке – это главный определяющий фактор. Политика, которая защищает частную собственность, уважает предпринимательство и частный капитал – вот что важно. Если правительство США скажет всем американцам не ступать ногой в эту страну, то будет такая же ситуация, как с Северной Кореей, Ираном или Кубой. Вероятно ли это? Мне кажется, что маловероятно, но прецеденты есть, и одним глазом все на это смотрят и думают, "а что будет, если…"?

Поэтому определяющую силу имеет политика одного и второго государства. Все следят за политикой и правильно делают. Пока со стороны России проводится официальная линия на то, что инвестиции уважаются, защищаются законом, и на практике так оно и есть. Но есть и голоса, которые, как из пустыни, выкрикивают: "убрать всех американцев подальше", "закрыть страну" и так далее. Пока это только шум, а не действия. Но все смотрят, все волнуются. Так что, государственная политика в конечном итоге всегда остается главным фактором при принятии решений об инвестициях.

- Принимает ли палата участие в дискуссии по российскому законопроекту, который вводит ответственность за соблюдение санкций Запада?

— Да, мы, конечно, очень следим за ним, и у нас есть определенное мнение, что уголовная ответственность за соблюдение санкций – была бы российским выстрелом себе в ногу, если бы только не целились в висок. И административная ответственность, и уголовная – с точки зрения бизнеса здесь мало разницы. И то, и другое приблизительно равняется запрету на ведение бизнеса в России.

- Какие еще законы и законопроекты, обсуждаемые в России, в настоящий момент вызывают наибольшую обеспокоенность американского бизнеса?

— Законопроект об ответственности за соблюдение санкций, наверное, главный из них. Потом, например, закон Яровой, который, как я понимаю, неисполним, потому что просто финансово никто не потянет. Но он скорее действует опосредованно на бизнес, потому что накладывает расходы на телеком-операторов, которые перекладывают их на потребителей. Кому-то это хорошо, потому что провайдеры услуг по хранению данных, дата-центры в результате оказываются очень востребованными. Как я понимаю, есть компании и в нашей палате, которые очень сильно от этого выигрывают.

- Российские власти и бизнес активно обсуждают переход на расчеты в национальных валютах. Участвует ли AmCham в таких дискуссиях? Высказывают ли американские компании опасения из-за начавшегося курса на дедолларизацию российской экономики?

— Американские санкции действуют, когда есть связь с Америкой либо через юридические, либо через физические лица, либо, чаще всего, через сделку в долларах. Поэтому компании, когда смотрят на риск санкций, думают, как себя вести так, чтобы меньше попадать под этот риск. Один из ответов – не нанимать американцев в России, второй – делать чисто российское юрлицо и смотреть на цепочку принятия решений, чтобы в ней не было американцев. Последнее – держаться подальше от доллара.

Поэтому сами компании во избежание риска санкций очень часто будут искать повод использовать другую валюту. Сам режим санкций толкает к дедолларизации, и российские попытки это сделать – это реакция на такое давление. Будет ли дедолларизация глобально влиять на роль доллара как на резервную валюту? Пока я не вижу такого эффекта, с одной стороны. С другой стороны, чем больше практика санкций будет применяться Штатами, тем больше люди будут искать выход, чтобы не использовать доллар, и в какой-то момент что-то может измениться.

- Тренд не нанимать сотрудников-американцев актуален только для американских компаний в России или для всех?

— Я бы сказал, что для всех. Сам американец может попасть под ответственность, и компания тоже может в силу того, что он у них работает. Это двойное давление.

- В начале декабря прошел саммит "Большой двадцатки". Можно ли по его итогам сказать, что острая фаза торговых разногласий в мире заканчивается?

— Хочется, но я боюсь, что пока немного рано. Если смотреть на поведение рынка акций США, то в день объявления о договоренности котировки пошли вверх, а на следующий день встал вопрос о том, что, может, еще рано радоваться. Мне кажется, что это только первый шаг на пути к решению, а не окончательное решение вопроса. Время покажет!

- Президент США Дональд Трамп отказался от проведения двусторонних переговоров с президентом России Владимиром Путиным на G20. Может ли это осложнить отношения между странами в будущем?

— Трудно сказать, потому что, когда он в прошлый раз встретился с Путиным в Хельсинки, эта встреча привела к ухудшению отношений. Возможно, отсутствие такого нового повода для ухудшения может быть на пользу, а не во вред. На встрече они все же перебросились словами.

- Стоит ли, на ваш взгляд, ожидать новых санкций в отношении России из-за ситуации в Черном море?

— По-моему, уже достаточно много разных причин и доводов к дополнительным санкциям. Еще один повод, с моей точки зрения, вряд ли окажет какое-то влияние.

- С какими планами и ожиданиями американский бизнес вступает в 2019 год?

— Мы смотрим на 2019 год с осторожным оптимизмом и с надеждой на сохранение стабильной ситуации. Главная наша озабоченность – это санкционный режим, будет ли он сильно ужесточаться или стабилизируется.

Второй момент – как будет работаться в России, будет ли улучшаться инвестклимат. Существует мнение, что сейчас он стал топтаться на месте, в некоторых показателях стал откатываться на менее привлекательный уровень. Будем надеяться, что он будет продолжать улучшаться, а не стагнировать.

И рост российской экономики – это главный показатель, который говорит об успехе или неуспехе бизнеса. Если будет стабильный режим санкций без сильного ухудшения, если будет стабильная ситуация в российской экономике и российском инвестклимате, то эти две стабильности нам дадут большую надежду на успех в следующем году.