МОСКВА, 25 дек — ПРАЙМ. Телевизионный технический центр "Останкино" подал два исковых заявления в Арбитражный суд Москвы к "Первому каналу" на сумму в 164 млн руб, пишет РБК со ссылкой на картотеку суда.

Оба заявления были поданы накануне, 24 декабря.

Сумма исковых претензий в первом иске составляет 89,5 млн рублей, во втором — 73,9 млн рублей.

"Первый канал" — наш важнейший, если хотите, любимый клиент. Тем не менее задолженность канала и его субподрядчиков достигла критического значения, что ставит под угрозу работу телецентра, отвечающего за эфир и производство не только "Первого", но и более ста телекомпаний", — прокомментировал "Коммерсанту" представитель "Останкино".

Источник "Ъ", знакомый с претензиями к "Первому", рассказал, что телеканал должен за услуги телепроизводства, передачу сигнала, аренду помещений и оборудования. Собеседник пояснил, что оба заявления касаются долга за июль и поданы в суд "чтобы обозначить ситуацию". Всего же "Первый канал" и его подрядчики должны телецентру свыше 1 млрд руб.

В свою очередь "Ведомости" пишут, что партнеры телеканала практически не судятся с ним из-за задержек выплат, так как опасаются потерять крупного клиента.