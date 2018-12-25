МОСКВА, 25 дек — ПРАЙМ. ВЭБ и Evraz рассматривают возможность создания совместного предприятия на базе "Сибуглемета", пишет газета "Ведомости" со ссылкой на источники.

ВЭБ готов передать в СП "Сибуглемет", пишет газета. Один из собеседников издания сообщил, что Evraz внесет в СП "Южкузбассуголь", "Распадскую" и "Межегейуголь". По его данным, доля банка в СП составит 25%, Evraz — 75%. Сделку, по словам знакомого топ-менеджера Evraz, планируется закрыть в 2019 году. Представители Evraz и ВЭБа от комментариев газете отказались. Представитель "Сибуглемета" не ответил на запрос.

Один из собеседников газеты сообщил, что долг "Сибуглемета" составляет 2,5 миллиарда долларов, из которых 2,3 миллиарда долларов — перед ВЭБом. Долг "Сибуглемета", если сделка совершится, вероятнее всего, перейдет на СП, предполагает директор группы корпоративных рейтингов АКРА Максим Худалов. По итогам первого полугодия 2018 года чистый долг Evraz составил 3,9 миллиарда долларов. Долговая нагрузка Evraz после создания СП может составить 2,5 EBITDA, считает он.

По оценкам АКРА, стоимость "Сибуглемета" может составлять около 3 миллиарда долларов.

Как отмечает издание, с созданием СП с ВЭБом добыча Evraz возрастет до 28,5 миллиона тонн коксующегося угля в год исходя из данных ЦДУ ТЭК. Доля компании на рынке увеличится с 26,5 до 33,8%, если добыча других участников не изменится. Доля в "Сибуглемете" позволит Evraz получить полную самообеспеченность в коксующемся угле, а также стать крупнейшим экспортером этого продукта, считает старший аналитик BCS Global Markets Олег Петропавловский.