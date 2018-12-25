МОСКВА, 25 дек — ПРАЙМ. Основатель ритейлера "Пятерочка" и владелец сети универсамов "Верный" Андрей Рогачев подал иск в суд на своего бывшего партнера — владельца компании Gremm Group Михаила Горяинова, пишет РБК.

Рогачев с Горияновым в 2013 году совместно организовали бизнес по управлению рынками в Москве.

Исковое заявление подано в связи с неисполнением Горяиновым акционерного соглашения, пишет издание.

Отмечается, что предприниматели планировали открыть бюджетные рынки под торговой маркой "Ветерок", а также рынки более высокого ценового сегмента под брендом "Царев сад". "Партнеры нашли пять объектов для покупки. Я оплатил половину Усачевского рынка и Волгоградского, но Горяинов уклонился от передачи мне этих половин",- сообщил Рогачев.

Он также сообщил, что 50% объекта на Волгоградском проспекте на момент покупки стоили порядка $11 млн. Половина Усачевского рынка — в 2015 году — $4 млн. В связи с исковыми претензиями суд Лондона выпустил постановление, которое наложило запрет на совершение сделок с имуществом стоимостью £9 млн против Горяинова.

В свою очередь Горянов обвиняет Рогачева в уклонении от исполнения своих обязательств. "Его обращение в суды иностранных юрисдикций это очередная попытка не исполнять достигнутые договоренности",- цитирует бизнесмена РБК.