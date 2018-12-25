МОСКВА, 25 дек — ПРАЙМ. "Магнит", один из крупнейших российских ритейлеров, намерен опробовать новые сегменты, среди которых — запуск кафе с готовой продукцией в собственных магазинах и проект так называемых "фабрик-кухонь" для приготовления готовых блюд и полуфабрикатов, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Магнита".

"Сейчас "Магнит" тестирует новые продуктовые концепции. В двух супермаркетах Краснодарского края и супермаркете Соликамска Пермского края запущены кафе в формате eat&go: покупатели обедают в специально выделенной зоне… и после итогов пилота будет принято решение о масштабировании", — рассказали в компании.

"Магнит" начал развивать производство готовых блюд в магазинах более 10 лет назад, вместе с открытием первого супермаркета. Сейчас у розничной сети свыше 450 точек этого формата.

При этом, по оценке президента Российской ассоциации экспертов рынка ритейла (РАЭРР) Андрея Карпова, продажи готовой продукции в российских торговых сетях пока не очень велики. "Это максимум 5% в обороте, и это не у всех, а в крупных форматах. В мелких форматах тоже есть готовая продукция, но ее минимум, и часто это продукция стороннего поставщика", — сказал РИА Новости эксперт.

Вместе с тем он считает, что продажи готовой продукции в магазинах — перспективное направление. "У данной продукции достаточная добавленная стоимость, она достаточно доходна с точки зрения рентабельности. Кроме того, потребитель в больших городах привыкает не готовить самостоятельно, у него времени нет, поэтому он готов покупать больше готовой продукции", — отметил он.

"Магнит" также со следующего года будет развивать "фабрики-кухни". "В планах — покрыть всю географию food-магазинов сети", — отметили в компании. Сейчас ритейлер разрабатывает новый концепт ассортимента готовых блюд. В частности, "Магнит" планирует включить в ассортимент готовой продукции детское и диетическое меню, напитки.