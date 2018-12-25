МОСКВА, 25 дек — ПРАЙМ. Частные акционеры московского аэропорта "Шереметьево" планируют в следующем году продать 10% акций стратегическому инвестору, скорее всего, иностранному, заявил журналистам совладелец и председатель совета директоров "Шереметьево" Александр Пономаренко.

"Мы в стадии подписания договора с JPMorgan для реализации этих 10%. Думаю, они начнут свою активную работу после праздников", — рассказал он, отметив, что сделка будет реализована в 2019 году.

"Насколько я понимаю, сегодня это, скорее всего, будет иностранный инвестор", — добавил Пономаренко.

Говоря о сумме сделки, он подчеркнул, что это будет зависеть от времени года и пассажиропотока в этот период. "Все будет зависеть от того, в какой период это случится. Если это будет в первой половине года, это одна ситуация, если в конце.. Тенденция роста (пассажиропотока — ред.) — от того, какая будет тенденция роста к этому времени, такая будет и цена", — сказал Пономаренко.

"Шереметьево" планирует нарастить пассажиропоток с 45 миллионов в этом году до 52 миллионов пассажиров в 2019 году, добавил председатель совета директоров аэропорта.

Крупнейший российский аэропорт "Шереметьево" на 66% принадлежит компании "Шереметьево холдинг", которой на 100% владеет кипрская TPS Avia Holding. В последней 65,22% у траста семей Александра Пономаренко и Александра Скоробогатько, 34,78% – у Аркадия Ротенберга. Росимущество владеет 30,43% "Шереметьево", миноритарные пакеты — у "Аэрофлота" и "ВЭБ Капитала".