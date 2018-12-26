МОСКВА, 26 дек — ПРАЙМ. Пользователи Wi-Fi в московском метро в преддверии Нового года интересовались покупкой через интернет наушников, квартир, шуб и диванов, показало исследование, проведенное компанией "МаксимаТелеком" (оператор сети Wi-Fi в метро) и сервиса бесплатных объявлений "Юла".

"С приближением Нового года самым популярным поисковым запросом на "Юле" среди пассажиров московского метро стали наушники AirPods. На втором месте — недвижимость, а именно аренда и покупка квартир. За ней — ноутбуки и смартфоны iPhone", — рассказали РИА Новости в пресс-службе "Юлы". Кроме того, пассажиры ищут в дороге теплую одежду — в топе поисков за последний месяц оказались шубы и угги, отметили в компании.

Самыми активными пользователями в метро стали мужчины и женщины в возрасте 20-30 лет. Мужчины чаще всего ищут на "Юле" фотоаппараты (70% просмотров) и мобильные телефоны (77%). Коллекционирование тоже оказалось популярнее среди мужчин (67%). При этом арендой квартир интересуются преимущественно женщины — 55% против 45%.

Топ продаж за 2018 год среди пользователей сети MT_FREE возглавили женские аксессуары (сумки, часы, украшения), мобильные телефоны, обувь и одежда. Кроме того, в лидерах оказались детские игрушки, запчасти для автомобилей, фотоаппараты и предметы коллекционирования.

"Пассажиры метро на сервисе объявлений совершают мелкие покупки, в то время как из дома предпочитают выбирать товары "посерьезнее" и дороже. В 2018 году пользователи "Юлы" по всей России в большинстве случаев интересовались диванами, квартирами, велосипедами, iPhone и телевизорами. А покупали на "Юле" в 2018 году с оплатой по карте чаще всего обувь, верхнюю одежду и аксессуары из женского гардероба", — рассказали в компании.