МОСКВА, 26 дек — ПРАЙМ. Российские министерство здравоохранения поставило перед собой цель постепенно снизить употребление табачных изделий к 2050 году.

Как пишет РБК, Минздрав разработал проект концепции политики государства на 2019-2030 годы, в которой, в частности, рассматривается возможность поэтапного вывода табака из оборота.

"В 2016 году треть россиян курили — 30,9% — или более 40 млн человек, указывает Минздрав (более поздних данных нет). К 2040-2050 году людей с этой привычкой останется только 5%, рассчитывает министерство. Именно это и позволит впоследствии совсем вывести табачную продукцию с рынка", — пишет издание.

Краткосрочная цель ведомства — на ближайшие шесть лет — снизить количество курящего населения на 5 процентных пункта, до 25%.

Бюджет РФ от табачных компаний получает меньше, чем могли бы сохранить в нем потенциально здоровые граждане, считают в ведомстве.