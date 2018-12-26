МОСКВА, 26 дек — ПРАЙМ. Новороссийский морской торговый порт (НМТП) полностью удовлетворен решением президиума Верховного суда РФ по тарифному спору с ФАС, сообщила стивидорная компания.

В среду президиум Верховного суда РФ признал недействительным решение ФАС об установлении ПАО "Новороссийский морской торговый порт" монопольно высоких цен на перевалку грузов. Президиум ВС РФ также признал недействительными два предписания антимонопольного ведомства в адрес НМТП — с требованиями установить экономически обоснованные цены на услуги в рублях и перечислить в бюджет доход в размере 9,7 миллиарда рублей, полученный, по мнению ФАС, в результате нарушения закона.

Высшая судебная инстанция, рассмотрев надзорную жалобу НМТП, отменила вынесенное в октябре определение Судебной коллегии по экономическим спорам и оставила в силе судебные акты трех нижестоящих инстанций, поддержавших НМТП.

"Мы полностью удовлетворены состоявшимся решением", — говорится в сообщении НМТП.

В пресс-службе ФАС отказались комментировать решение ВС РФ. Ранее ФАС в судах указывала, что тарифы на услуги НМТП по перевалке руды, удобрений, контейнеров, металлов, нефти и нефтепродуктов были установлены в долларах. Так, тариф на погрузку нефтепродуктов составлял 3 доллара за тонну. В начале 2014 года потребители платили около 98 рублей, а в начале 2015-го — около 169 рублей, то есть цена увеличилась, как установила ФАС, на 72%, рентабельность в 2015 году достигла 300%.

Группа НМТП — третий портовый оператор Европы и лидер на российском стивидорном рынке по объему грузооборота. В состав группы входят два крупнейших порта России — Новороссийск на Черном море и Приморск на Балтийском, а также порт Балтийск в Калининградской области. "Транснефти" принадлежит 62% акций НМТП, Росимуществу — 20% акций, структуры РЖД владеют 5,3% порта. Остальные акции порта находятся в свободном обращении.