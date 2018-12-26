МОСКВА, 26 дек — ПРАЙМ, Галина Цыганова. Как вы собираетесь праздновать Новый Год? Укутавшись в теплый плед, глядя на родных за столом, когда за окном мириады огней на праздничных улицах. Но представьте, что кто-то будет отмечать праздник не дома, а среди льдов Арктики, где из огней – лишь северное сияние, а тесных объятий можно ждать разве что от белого медведя.

Каково главную ночь года провести в море на краю света, чем угощают в кают-компании под бой курантов и какой приз полагается тем, кому выпадет новогодняя вахта, рассказали агентству "Прайм" члены экипажей крупнейшей российской судоходной компании "Совкомфлот".

"В высоких широтах настроение, может, и более праздничное, потому что здесь много снега и много льда. В Арктике все эти зимние прелести в избытке!", — говорит капитан ледокольного танкера-газовоза "Кристоф де Маржери", который круглогодично вывозит СПГ из Обской губы, Сергей Зыбко.

"Естественно, возникает и чувство здоровой тоски по дому, но провести Новый год с экипажем тоже важно – этот праздник сплачивает людей", — добавляет капитан арктического челночного танкера "Штурман Альбанов" Вячеслав Гафуров.

Правда, насладиться праздником экипажам удается лишь на длинных переходах или когда судно стоит на якоре. Если же новогодняя ночь выпадает на заход в порт или короткие рейсы, моряки про нее просто забывают – работа в море слишком ответственная, чтобы отвлекаться на земные развлечения.

ПОКА ЧАСЫ 12 БЬЮТ

Главная особенность Нового года в Арктике — это полярная ночь, которая позволяет с успехом встречать праздник по любому поясному времени, рассказал капитан арктического челночного танкера "Штурман Малыгин" Денис Малышев. В случае длинных переходов со сменой поясов праздник у них может наступать несколько раз за сутки.

Загадать желание под бой Кремлевских курантов и послушать поздравление президента моряки могут без проблем: в кают-компаниях установлены "плазмы" со спутниковыми каналами. Поздравление транслируют иногда по два-три раза – ведь спутниковое телевидение проходит через несколько часовых поясов.

Но выпить бокал шампанского морякам удастся только по возвращении домой. Что касается напитков, на всех судах "Совкомфлота" строгий "сухой закон", за соблюдением которого тщательно следят. Для капитана Гафурова это нормальное явление: "Чокаемся соком, морсом. Максимум – детским шампанским!"

Для связи с родными моряки могут пользоваться безлимитным интернетом: это удобно, хотя и не так романтично, как раньше. "С радиосвязью романтики было больше. Я застал еще то время, когда на флоте была должность начальника радиостанции. Около его каюты люди в очередь собирались, как на телеграфе. Успеть записаться – полбеды, надо было еще оказаться в точке, где связь устойчивая. Прекрасно помню, как родной голос в трубке звучал издалека-издалека", — вспоминает Гафуров.

"Но и сейчас в главную ночь года на радиоканале бедствия – шестнадцатом – порой звучит: "Поздравляю с Новым годом всех на рейде Сабетты, кто в Карском море, на Обской губе, всех, кто меня слышит!" — говорит Зыбко.

ДЕД МОРОЗ И ОМАРЫ

Новогоднему столу на танкере может позавидовать любой гурман. Банкет накрывают в офицерской кают-компании, повара стараются приготовить к празднику что-то особенное. "Несколько видов салатов, блюд из мяса, как правило, красная рыба присутствует — она у многих ассоциируется с этим праздником", — рассказывает капитан "Кристофа де Маржери".

Он вспоминает, что самое неожиданное угощение получил экипаж судна "СКФ Полар", капитаном которого тоже был Сергей Зыбко, когда сотрудники терминала в порту Бостона подарили морякам омаров.

"Помню, как-то раз мое предыдущее судно на Новый год стояло в ремонте в Шанхае. Кроме нас ремонтировались кубинцы и филиппинцы. Хозяева устроили нам целый банкет, международный праздник получился", — вспоминает капитан ледокольного судна снабжения "Геннадий Невельской" Максим Большаков.

Елки на судах тоже украшают, чаще всего, искусственные, но бывает, что берут в рейс и настоящие, или хотя бы еловые веточки для запаха. "Под елку, как водится, кладем мандарины. Украшаем каюты обязательно, предварительно убираемся на судне – все как дома. Иногда даже конкурсы проводим на самую чистую каюту. За победу — приз", — рассказывает капитан "Штурмана Альбанова".

Не обходится праздник в море без Деда Мороза, конкурсов, новогоднего капустника или даже полноценного судового концерта – в талантах российским морякам не откажешь.

А вот фейерверки и бенгальские огни на танкерах и судах снабжения нефтяных платформ запрещены, рассказали агентству "Прайм" капитаны. Салют моряки могут увидеть, только если проходят недалеко от берега.

ГЛАВНЫЙ ПОДАРОК

Подарки моряки предпочитают самые обыкновенные: сладости и маленькие символы наступающего года. "Да-да. Все мы родом из детства, поэтому без набора конфет, в котором обязательно должен быть Дед Мороз из шоколада в яркой фольге, праздник не воспринимается", — говорит капитан "Штурмана Альбанова".

Желают друг другу члены экипажа скучных рейсов — чтобы без происшествий, оставаться на плаву и мирного неба. Но главное – следующий Новый год встретить дома. Причем для тех, кому "посчастливится" в новогоднюю ночь стоять на вахте, это пожелание обязательно сбудется.

Чтобы определить, кто несет вахту, члены экипажа современного судна спички не тянут – смена определяется рабочим графиком. А тот, кто дежурил в новогоднюю ночь 2018 года, в канун 2019-го останется дома.

"Главное, что благодаря тому, что мы работаем в море, семьи могут встретить праздник достойно, не зная нужды. Если человек не пессимист, то ему это осознание помогает", — уверен капитан Зыбко.