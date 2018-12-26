МОСКВА, 26 дек — ПРАЙМ. Группа "Аэрофлот" за январь-ноябрь увеличила перевозки пассажиров на 10,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 51,4 миллиона человек, сообщила компания.

В ноябре группа увеличила перевозки на 16,2%, до 4,3 миллиона человек.

"За одиннадцать месяцев 2018 года группа "Аэрофлот" перевезла 51,4 миллиона пассажиров, что на 10,8% превышает результат аналогичного периода прошлого года", — говорится в сообщении.

Пассажирооборот группы с начала года увеличился на 9,6%, процент занятости пассажирских кресел не изменился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 83,2%.

Группа в ноябре ввела в эксплуатацию три воздушных судна Boeing 737-800. За этот же период был выведен один Airbus A321. По состоянию на 30 ноября 2018 года парк группы насчитывал 366 воздушных судов.